Locataires et propriétaires s'entendent mieux

Le nombre de litiges entre locataires et propriétaires a connu une nouvelle baisse lors du deuxième semestre de l'an dernier. Durant la période, 12'932 procédures de conciliation ont été ouvertes, soit un recul de 6,43% par rapport aux six premiers mois de 2016.

Au total, 12'799 dossiers ont été liquidés au cours du deuxième semestre 2016. Dans 6399 cas, les parties sont parvenues à une conciliation, a fait savoir lundi l'Office fédéral du logement (OFL). La solution trouvée a pu prendre la forme d'une transaction, d'un acquiescement ou d'un désistement d'action.

Dans 1844 cas, la conciliation a été impossible. Par ailleurs, environ 30% des affaires liquidées durant le deuxième semestre 2016 n'ont pas dû aller jusqu'à la conciliation pour diverses raisons: requête retirée, non-entrée en matière, procédure devenue sans objet ou renvoi devant un tribunal arbitral.

Le nombre de procédures de conciliation en matière de bail à loyer et de bail à ferme avait déjà connu une baisse lors du premier semestre 2016. La diminution avait été de plus de 21% par rapport aux six derniers mois de 2015. Lors de cette période, la baisse du taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail à loyer avait suscité une forte hausse des litiges. (ats/nxp)