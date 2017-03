Lisa Mazzone, co-présidente de la CIVIVA

Changement de tête à la présidence de la fédération suisse du service civil CIVIVA. Son président de longue date, et ancien conseiller national Heiner Studer laisse sa place à une coprésidence. Le poste sera occupé par la Lisa Mazzone (Les Verts/GE) et Samuel Steiner.

La conseillère nationale verte est membre de la commission de la politique de sécurité. De cette manière, le service civil bénéficiera «d'un soutien politique fort au moment où la pression sur le service civil augmente à nouveau», explique lundi soir la fédération dans un communiqué. Jérémie Juvet fait également son entrée au comité.

Lors de son assemblée générale à Berne, la CIVIVA a ainsi pris congé de son président Heiner Studer (Parti évangélique). Sa plus grande victoire dans son engagement actif en faveur du service civil a été la suppression de l'examen de conscience en 2009, rappelle le texte.

Depuis 1996

Depuis 1996, les hommes suisses peuvent accomplir, à la place du service militaire, un service civil une fois et demie plus long. En 2016, 6169 personnes ont été admises au service civil, contre 5836 l'année précédente. A titre de comparaison, lundi quelque 6800 hommes et femmes ont débuté l'école de recrues, la première de 2017.

Une tendance qui ne manque pas de susciter des craintes parmi les parlementaires de droite. En septembre, dans la foulée de sa nomination, le chef de l'armée, Philippe Rebord, avait également déclaré que le service civil était trop attractif.

De son côté CIVIVA considère que le service civil soutient des institutions essentielles pour la société et s'engage ainsi en faveur du vivre ensemble en société. CIVIVA est une faîtière d'associations en faveur du service civil qui a été fondée en 2010 à Berne. Elle compte aujourd'hui plus de 100 membres. (ats/nxp)