Levrat sera le premier d'une longue série

Dans les mois à venir, plusieurs délégations suisses se rendront aux Etats-Unis pour des visites officielles. La semaine prochaine déjà, le conseiller aux Etats Christian Levrat (PS/FR) se rendra à New York et Washington.

Il participera à la séance annuelle de l'Union interparlementaire à New York, selon Florent Tripet Cordier, secrétaire de la CPE. Il se rendra ensuite à Washington. Le président socialiste de la commission de politique extérieure (CPE) du Conseil des Etats y rencontrera des parlementaires américaines et des membres de l'administration. Les questions abordées porteront essentiellement sur les relations avec la Suisse, surtout du point de vue commercial.

Un certain nombre de délégations suisses vont se rendre aux Etats-Unis d'ici l'été. La première visite ministérielle devrait être celle d'Ueli Maurer et de Johann Schneider-Ammann. Les deux conseillers fédéraux se rendront sur sol étatsunien lors de la réunion de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale en avril.

Pas de visite depuis Clinton

En avril une délégation dirigée par la conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/BE) se rendra aussi aux Etats-Unis. La secrétaire d'Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Pascale Baeriswyl, et le secrétaire d'Etat des Finances, Jörg Gasser, se rendront également de l'autre côté de l'Atlantique.

A l'inverse, une visite en Suisse de députés américains est attendue au début de l'été. Un voyage de représentants d'entreprises importantes des Etats-Unis est aussi prévu. Une visite d'Etat de Donald Trump en Suisse n'est pour l'instant pas prévue. La dernière visite officielle d'un président américain remonte à celle de Bill Clinton, il y a 17 ans.

La Suisse entretient de fortes relations économiques avec les Etats-Unis. Les entreprises helvétiques «investissent environ 224 milliards de dollars aux Etats-Unis», rappelle Martin Dahinden, l'ambassadeur suisse à Washington. Cinq cents entreprises suisses y sont présentes et elles fournissent près d'un demi-million d'emplois aux Etats-Unis.

