Leuthard défend bec et ongles sa loi sur l’énergie

Au lendemain de Fukushima, la Suisse décidait de sortir du nucléaire. Six ans plus tard, le nom de Doris Leuthard n’est pas encore inscrit dans les livres d’histoire. La stratégie qui doit accompagner la transition énergétique du pays est combattue. Son sort se jouera dans les urnes le 21 mai. Consciente de l’enjeu, c’est une ministre combative qui a lancé mardi la campagne du Conseil fédéral.

«Plus personne n’investira dans de nouvelles centrales, prévient Doris Leuthard. La question qui se pose, c’est comment remplacer l’énergie atomique.» L’Argovienne a déjà la réponse: sa loi sur l’énergie. Pour palier le nucléaire, le texte table sur l’efficacité énergétique pour réduire la consommation. Il mise aussi sur le développement des renouvelables (voir encadré). Au final, la Suisse sera moins dépendante des énergies fossiles. Une situation gagnant-gagnant. «L’argent sera investi ici, et nous réduirons nos émissions de CO2, comme cela est prévu dans l’Accord de Paris. Cette loi assure des places de travail et protège le climat. La population et l’économie en profiteront.»

Un tableau rose que s’empressent de noircir les détracteurs de la stratégie énergétique. Depuis que le référendum a abouti, le front des opposants s’est élargi. L’UDC dénonce un projet qui se fera sur le dos des citoyens, avec des taxes supplémentaires de 3200 francs par an pour une famille. Une large minorité du PLR ne veut pas entendre parler d’une loi gourmande en subventions qui impose une politique industrielle au pays. Des organisations économiques critiquent un texte flou qui coûtera cher aux entreprises. Même des organisations de défense du paysage s’engagent contre le texte. Elles craignent l’apparition de forêts d’éoliennes pour atteindre les objectifs fixés en matière de renouvelables.

Aux entreprises de jouer

Pas de quoi ébranler une Doris Leuthard prête à répondre point par point aux attaques de ses adversaires. Si elle reconnaît que certains milieux économiques sont déjà sous pression à cause du franc fort, elle s’étonne de leur scepticisme. «Je fais confiance à l’innovation qui est le point fort de notre économie.» Doris Leuthard renvoie aussi à leur contraction, ceux qui trouvent cette stratégie énergétique trop floue. «Si on donne trop de détails, on nous accuse alors de faire de la politique industrielle et de nous immiscer dans l’économie. Nous avons émis des objectifs, mais ce sont les entreprises qui devront entreprendre les projets.»

Face au rejet que suscitent les éoliennes dans plusieurs régions, elle rappelle qu’on ne peut pas à la fois dire oui aux renouvelables et s’opposer à tout projet lorsqu’il est dans son voisinage. «L’alternative, c’est importer du courant venu d’Europe. Mais alors les investissements ne seraient plus faits en Suisse, mais à l’étranger.» Quant à cette droite qui dénonce un arrosoir à subventions qui se ferait sur le dos de la population, elle rappelle que la redevance pour les renouvelables ne passera que de 1,5 à 2,3 centimes et sera limitée dans le temps. «Pour un ménage, cela représente 40 francs par année, mais les gens ont la possibilité de limiter cette hausse en changeant leur comportement de consommation.» Un brin excédée, elle balaie le montant «fantaisiste» de 3200 francs. «Même l’UDC a reconnu que ses calculs se basaient sur des éléments qui ne figurent pas dans la loi.» Il faut dire que le parlement a donné un joli coup de pouce au camp du oui. En refusant les taxes incitatives – qui auraient dû constituer la prochaine étape de la stratégie – il a coupé l’herbe sous le pied de l’UDC, puisque ces taxes étaient à l’origine des chiffres avancés.

La ministre a enfin dessiné un avenir pas très folichon en cas de rejet de la loi. «La Suisse resterait dans le nucléaire, toutes les mesures pour améliorer l’efficacité énergétique disparaîtraient et la liste d’attente pour développer des renouvelables continuerait de s’allonger. Nous devrions aussi continuer d’importer de l’énergie de l’étranger.» Un dernier argument qui sonne comme une pique adressée à l’UDC tant attachée à l’indépendance du pays. (TDG)