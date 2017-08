Les profs mécontents de leurs conditions de travail

Etudes à l'appui, ils demandent une série de mesures pour améliorer la situation.

Les conditions de travail des enseignants des gymnases et des écoles de culture générale se sont fortement dégradées depuis 1993, écrit mardi la Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire (SSPES).

Le corps enseignant a souvent fait les frais des mesures d'économie prises par les cantons. Cela s'est traduit par une augmentation du temps de travail, des réductions de salaire, un allongement des années d'expérience nécessaires pour atteindre le plafond de la classe salariale ou encore des vacances «forcées».

Augmentation des tâches annexes

Afin de garantir l'attractivité de la profession et la qualité de l'enseignement, la SSPES demande les mesures suivantes: réduction des effectifs de classe, diminution du nombre d'heures de travail hebdomadaires, mise à disposition de temps pour la formation continue et le perfectionnement didactique et décharge des tâches externes à l'enseignement.

Le nombre d'heures hebdomadaires d'un enseignant au gymnase à 100% est pourtant resté plus ou moins stable entre 1993 et 2015. «Ce sont surtout les tâches annexes à l'enseignement qui augmentent - comme des groupes de travail internes aux établissements ou l'organisation de projets interdisciplinaires», explique Carole Sierro, présidente de la SSPES, dans 24 Heures.

Ces revendications se basent sur deux études et en particulier sur un sondage auquel ont participé plus de 2700 enseignants des gymnases et écoles de culture générale. (ats/nxp)