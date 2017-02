Les pilotes d'hélicoptère pas limités par l'âge

Les pilotes d'hélicoptère devraient avoir le droit de piloter leur engin après 60 ans. Par 10 voix sans opposition, la commission des transports du Conseil des Etats soutient une motion du National qui exige de ne pas reprendre le droit européen en la matière, a-t-elle communiqué mardi.

Plusieurs centaines de pilotes en Suisse seraient concernés par un âge limite de 60 ans. Il leur serait presque impossible d'envisager une reconversion professionnelle. Certains d'entre eux pensent s'exiler au Canada ou en Chine pour continuer à pratiquer leur métier et à gagner leur vie, d'après le texte de la motion.

Berne a déjà demandé à Bruxelles une dérogation à la limite d'âge. Celle-ci permet aux opérations de transport aérien commercial de rester ouvertes aux pilotes de plus de 60 ans s'ils se soumettent à des tests de performance et des examens médicaux plus étendus et fréquents. La Suisse reconduira cette demande.

Par 9 voix contre 2, la commission propose en revanche d'enterrer une autre motion du National qui demande que l'exploitation d'hélicoptères en Suisse soit essentiellement soumise au droit suisse et non aux normes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Pour la minorité, cela permettrait à la Suisse de prendre suffisamment en compte ses particularités topographiques.

La mise en œuvre de cette motion se heurterait à l'accord bilatéral sur le transport aérien et aurait un impact négatif sur les compagnies aériennes actives dans l'Union européenne, fait valoir la majorité. (ats/nxp)