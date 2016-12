Les personnalités suisses décédées en 2016

La disparition de Benoît Violier fin janvier a suscité une vague d'émotion en Suisse comme à l'étranger. Le prestigieux chef étoilé franco-suisse, qui officiait à l'Hôtel de Ville de Crissier (VD), s'est donné la mort à 44 ans. Lors des obsèques, l'abbé Emmanuel Rudacogora a rendu hommage à un «artiste inaccessible, un homme qui avait envie de remplir les coeurs avant les estomacs».

Philippe Becquelin alias Mix & Remix

Mix & Remix a aussi passé le crayon à gauche, à l'âge de 58 ans, succombant en décembre à un cancer du pancréas. Né en Valais, Philippe Becquelin était devenu célèbre en dessinant des personnages aux gros nez. Il aura marqué le dessin satirique, de l'underground lausannois jusqu'au Courrier international, en passant par l'Hebdo et le Matin Dimanche. La Fondation vaudoise pour la culture lui a remis cette année le prix du rayonnement.

Autre figure du rire, et de la poésie, le clown Dimitri s'est éteint un mardi de juillet dernier, après un bref malaise. L'artiste âgé de 80 ans était encore sur scène la veille aux côtés des siens, jouant la pièce «DimiTRIgenerations» au Teatro Dimitri à Verscio (TI).

«Soufflé glacé à la fée»

Deux anciens conseillers fédéraux n'ont pas passé l'année. Né à La Chaux-de-Fonds, le socialiste Pierre Aubert est mort à 89 ans. Aux affaires étrangères de 1978 à 1987, il avait pratiqué une politique d'ouverture, inaugurant l'ère des voyages hors d'Europe. Le «soufflé glacé à la fée», servi au président François Mitterrand à Neuchâtel en 1983, restera dans les mémoires: l'absinthe était encore interdite en Suisse.

Son collègue à l'époque, Alphons Egli, chef du Département fédéral de l'intérieur de 1983 à 1986, s'est éteint à l'âge de 91 ans. Le démocrate-chrétien lucernois s'était surtout engagé pour la protection de l'environnement.

Cause des femmes

Première candidate au Conseil fédéral en 1983, la Zurichoise Lilian Uchtenhagen s'en est allée un jour avant son 88e anniversaire. Sa non-élection, au profit de son collègue socialiste Otto Stich, avait été vécue comme une gifle par de nombreuses femmes, dont Amélia Christinat. Figure du socialisme et du féminisme en Suisse, la Genevoise d'origine tessinoise est décédée à 90 ans.

La socialiste bernoise Anne-Marie Rey, spécialiste du droit des femmes, est morte à l'âge de 78 ans. Elle fut à l'avant-garde de la lutte pour la dépénalisation de l'avortement.

Attentat à Ouagadougou

L'année 2016 aura été la dernière pour d'anciens députés. Ex-patron de La Poste et conseiller national valaisan, Jean-Noël Rey a perdu la vie à 66 ans dans un attentat terroriste à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une attaque qui a aussi été fatale à l'ancien député socialiste valaisan Georgie Lamon, mort à 81 ans.

Le socialiste vaudois Victor Ruffy, ex-président du Conseil national, a été fauché par un cancer fulgurant à 79 ans. Ancien conseiller national UDC et candidat éphémère au Conseil fédéral, Bruno Zuppiger a quant à lui succombé à un arrêt cardiaque peu avant son 64e anniversaire. Il s'était retiré de la vie politique suite à une affaire d'abus de confiance.

Luzius Wasescha, qui avait été ambassadeur auprès de l'Organisation mondiale du commerce et ardent défenseur de l'Europe, et l'ancien porte-parole de la Confédération Achille Casanova ont aussi poussé leur dernier soupir, respectivement à 70 et 74 ans.

Figure du Jura

Pierre-Yves Oppikofer, conseiller communal lausannois au sein du groupe La Gauche, s'est éteint à l'âge de 61 ans. Il était l'un des fondateurs du parti SolidaritéS au début des années 1990.

Ancien président du PDC Jura, Pierre Paupe est décédé à 78 ans. Le Franc-Montagnard avait fait partie de l'Assemblée constituante. Cette figure du canton du Jura a ensuite siégé au Conseil des Etats de 1995 à 2003.

«Telle a été cette journée...»

Le journaliste et écrivain genevois Pierre-Pascal Rossi, présentateur du téléjournal de 1982 à 1989, est mort à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Le leitmotiv par lequel il concluait chaque émission l'avait rendu célèbre: «Telle a été cette journée en Suisse et dans le monde à notre connaissance.»

Le financier zurichois Hans Vontobel s'en est allé dans sa 100e année. Ancien directeur de la banque privée éponyme, il avait présidé la Bourse de Zurich et siégé aux conseils d'administration de l'Association suisse des banquiers ainsi que de la Neue Zürcher Zeitung.

Révérences d'artistes

La réalisatrice Patricia Plattner est décédée à 63 ans d'un cancer. Auteure de plusieurs documentaires, notamment «Made in India» et «Le hibou et la baleine», la Genevoise avait aussi signé des longs métrages de fiction, comme «Les petites couleurs» avec les actrices françaises Bernadette Lafont et Anouk Grinberg. Elle avait reçu le Prix UBS aux Journées cinématographiques de Soleure en 2000 et le Mérite carougeois par la Ville de Carouge.

Le Lausannois Léon Francioli a aussi été emporté par le cancer, à l'âge de 69 ans. Pianiste, contrebassiste, violoncelliste et guitariste, il était reconnu pour ses compositions originales et ses improvisations inspirées, parmi lesquelles la bande originale du film d'Yves Yersin «Les petites fugues».

L'écrivain schaffhousois Markus Werner a disparu à l'âge de 71 ans. Il avait notamment reçu le Prix des auditeurs de la Radio suisse romande en 1995 pour son roman «A bientôt» («Bis bald»), publié en français chez Gallimard.

Jean Paul Barbier-Mueller

Deux artistes zurichois nous ont aussi quittés. Le photographe Ernst Scheidegger, mort à 92 ans, s'était fait un nom à travers ses portraits d'Alberto Giacometti. Le sculpteur Gottfried Honegger a rendu l'âme à 98 ans. Chevalier de l'Ordre des arts et lettres en France, il avait exposé en Europe et aux Etats-Unis, et organisé l'Expo nationale de Zurich en 1939.

Enfin, le collectionneur d'art genevois Jean Paul Barbier-Mueller est décédé peu avant Noël à l'âge de 86 ans. Président et fondateur du Musée Barbier-Mueller de Genève, il était un passionné et un fin connaisseur des arts non-occidentaux. (ats/nxp)