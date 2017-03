Les jeunes PLR qualifient le texte d'arnaque

«Perdants» de la réforme de la prévoyance vieillesse, les représentants politiques des jeunes et des femmes sont partagés. Si on est satisfait chez les femmes PDC, c'est moins le cas du côté du PLR et du PS. Chez les jeunes, libéraux-radicaux et UDC mettront un clair «non» dans l'urne, contrairement aux démocrates-chrétiens. La Jeunesse socialiste tergiverse.

Parmi les sections de femmes, la plus convaincue est celle du PDC. La réforme approuvée vendredi par le Parlement contient de «bons compromis», dit sa présidente Babette Sigg. Une grande satisfaction néanmoins nuancée: «La hausse de l'âge de la retraite pour les femmes est une ombre au tableau», mais elle semble indispensable du point de vue économique.

Parfaite pour personne, la réforme est cependant la meilleure solution actuellement, estime Babette Sigg. Il était surtout important de ne pas devoir recommencer à zéro.

Grincement de dents

La hausse de l'âge de la retraite des femmes, c'est bien là où le bât blesse: si une grande majorité peut faire avec la réforme, certaines la jugent totalement inadéquate en raison de ce point, déclare Gabriela Rothenfluh, présidente du PS Femmes.

La section se prononcera sur le texte, soumis au vote le 24 septembre, lors de son assemblée générale le 25 mars. La présidence donnera à coup sûr son feu vert, lâche Mme Rothenfluh. Mais un fossé entre membres jeunes et moins jeunes de la section pourrait se dessiner. «Les jeunes collègues se montrent plus radicales».

Chez le PLR Femmes, on ne révèle pas encore ses intentions de vote. La section a suivi la ligne du parti jusqu'ici, mais «la pilule» est doublement «amère» en raison de l'augmentation de l'âge de la retraite que les femmes doivent encaisser et les 70 francs de rente en plus, qui ne sont pas spécialement destinés aux femmes, explique la présidente Claudine Esseiva. La réforme approuvée par les Chambres n'est donc «toujours pas la bonne solution» aux yeux des femmes libérales-radicales.

Du côté des organisations, l'Union suisse des paysannes salue la réforme, «un minimum absolu». Sa présidente Christine Bühler tient à souligner que ce sont les femmes qui contribueront en grande partie à financer la réforme.

L'union n'a pas encore officiellement pris position, mais elle soutiendra le texte. Le compromis sur lequel les Parlementaires se sont mis d'accord a été compliqué à obtenir, il serait dommage de le faire capoter à ce stade, conclut Christine Bühler.

«Tout à perdre»

Là où la pilule est la plus dure à avaler, c'est du côté de l'association suisse pour les droits de la femme (ADF) qui rejettera la réforme le 24 septembre. Les femmes ont tout à perdre de l'augmentation de l'âge de la retraite, argue la présidente Josiane Greub.

Pour l'association qui a «toujours lutté pour l'égalité», que les femmes travaillent jusqu'à 65 ans n'est envisageable qu'en cas d'une réelle égalité hommes-femmes, dont des salaires égaux. «Je ne vois pas de points positifs» à la réforme, résume Josiane Greub.

«Non» des jeunes PLR et UDC

Parmi les jeunesses de partis, les jeunes libéraux-radicaux promettent eux aussi de combattre la réforme de la prévoyance vieillesse «avec toute leur énergie». Dans un communiqué publié vendredi, ils qualifient le texte d'arnaque. En mélangeant l'AVS et la caisse de pension, on risque de nuire aux deux piliers. L'augmentation des rentes AVS de 70 ans est particulièrement décriée.

Le Parlement a fait à la fois preuve d'impuissance et d'égoïsme, en ne faisant pas participer les babyboomers à l'assainissement de l'AVS et des caisses de pension. Or plus de 80% des élus appartiennent à cette génération, poursuit le communiqué.

L'insatisfaction est également vive chez les jeunes UDC. La réforme cimentera encore plus la redistribution des jeunes aux rentiers, explique Oliver Straub, vice-président. Il critique aussi la hausse de la TVA, mesure contre laquelle son parti lutte. Les jeunes UDC vont probablement rejeter la réforme. Ils devraient se décider le 8 juillet en assemblée des délégués.

Si les jeunes démocrates-chrétiens ont promis de soutenir la réforme, c'est «sans réelle conviction». Ce n'est certes pas la solution idéale pour les jeunes, auxquels on demande beaucoup. Mais si le texte devait échouer devant le peuple, ce serait encore bien pire et de loin la solution la plus chère.

Valse hésitation

Les jeunes socialistes décideront s'ils soutiennent ou non la réforme d'Alain Berset lors de leur assemblée des délégués en mai, a déclaré vendredi Tamara Funiciello, présidente de la jeunesse socialiste suisse (JSS).

L'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes à 65 ans fait débat au sein de la JSS, l'égalité salariale n'étant pas encore atteinte, ainsi que la hausse de la TVA.

