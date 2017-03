Les hommes touchent plus avec le 2e pilier

Les rentes anticipées du 2e pilier sont plus élevées que celles versées à l'âge de la retraite ou après. En revanche, les prestations en capital sont plus hautes pour les hommes ayant travaillé après 65 ans, selon la statistique des nouvelles rentes publiée vendredi.

Quelque 33'000 personnes ont reçu pour la première fois une rente du 2e pilier l'an dernier et 41'000 autres ont touché un capital vieillesse de la prévoyance professionnelle. Les rentes ont atteint 3278 francs en moyenne pour les hommes contre 1839 francs pour les femmes, selon les chiffres collectés par l'Office fédéral de la statistique.

Inégalité entre sexes

Les deux sexes ne sont pas non plus égaux devant les versements en capital. La moyenne est de 210'000 francs chez les hommes et de 93'000 francs chez les femmes. Quelque 68'000 personnes ont par ailleurs touché en 2015 un capital vieillesse du pilier 3a. Le montant moyen était de 66'000 francs pour les hommes et de 51'000 francs pour les femmes.

Ces écarts s'expliquent en grande partie par les différences de parcours professionnel. Les femmes interrompent davantage leur activité ou travaillent plus à temps partiel.

Inégalité en fonction de l'âge

Une autre inégalité a été révélée par la statistique des nouvelles rentes et porte sur l'âge. Les hommes qui n'avaient pas encore atteint l'âge légal de la retraite au moment de toucher leur première rente ont obtenu le montant moyen le plus élevé, soit 4242 francs par mois.

Suivent ceux ayant travaillé après 65 ans, avec une rente de 3066 francs. Les hommes partis à la retraite à l'âge légal touchent les montants moyens les plus faibles (2306 francs). Le même schéma se retrouve chez les femmes, mais avec des rentes inférieures.

La situation n'est pas la même avec les versements en capital. Les prestations moyennes les plus élevées (247'000 francs) sont allées aux hommes qui ont travaillé après 65 ans. Viennent ensuite ceux ayant perçu le versement avant l'âge légal (210'000 francs) puis ceux partis à la retraite à 65 ans (190'000 francs).

Les femmes ont reçu des versements du 2e pilier nettement plus bas, mais les montants ne varient pas beaucoup selon l'âge. Les écarts que ce soit en fonction de l'âge et du sexe sont également minimes pour les versements provenant du pilier 3a et pour les rentes AVS.

Propriété

Enfin, 48'000 versements en capital des 2e et 3e piliers ont servi à financer l'achat d'un logement. Près de 16'000 personnes, dont 41% de femmes, se sont fait verser à cette fin en 2015 un capital de la prévoyance professionnelle. Les montants touchés se sont élevés à environ 77'000 francs en moyenne.

Quelque 32'000 personnes, dont 38% de femmes, ont touché un capital du pilier 3a pour financer l'achat d'un logement. Le montant de ce capital s'est élevé à 36'000 francs en moyenne. (ats/nxp)