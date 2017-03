Les hirondelles ne font plus autant le printemps

Les hirondelles de fenêtre arrivent ces jours. Vous avez certainement déjà aperçu ces oiseaux au plumage noir avec des reflets bleu métallisé et les parties inférieures du corps et de la tête blanches. En Suisse, ces grands voyageurs pointent le bout de leur bec en avril. Dès le mois de mai, ils construisent leur nid sous nos avant-toits avant de repartir vers l’Afrique en automne. Malheureusement, l’espèce fait de moins en moins le printemps. Les sites de nidification et les insectes volants qui lui servent de nourriture diminuent et sa population a chuté d’un tiers depuis 1990 en Suisse. Ses défenseurs redoublent d’efforts pour lui venir en aide. C’est notamment le cas dans les parcs naturels régionaux Doubs, Chasseral et Jura vaudois.

Insecticides et bétonnage

Les ennemis? Les produits phytosanitaires utilisés dans les champs et les jardins privés sont montrés du doigt. Le bétonnage de chemins agricoles réduit les possibilités de trouver la boue indispensable aux nids, puisque ces architectes à plumes n’utilisent pas de branches. Les façades trop lisses ou sans avant-toits des constructions modernes ne sont pas non plus accueillantes. Et certains propriétaires détruisent les nids par crainte des salissures.

Depuis 2010, le volatile figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Suisse, dans la catégorie des espèces potentiellement menacées. Tant le nombre de colonies que leur taille ont baissé. Après une chute au tournant du siècle, la population s’est stabilisée à un niveau bas. On estime aujourd’hui que notre pays accueille 50'000 à 100'000 couples chaque année, les grandes colonies se trouvant principalement au Tessin et en Suisse romande.

«Les gens peuvent faire des gestes assez simples, comme proscrire les insecticides ou privilégier les arbustes indigènes plutôt que ceux venant d’autres régions», Arnaud Brahier, du Parc naturel régional du Doubs

Entre 2012 et 2014, la Station ornithologique suisse a mené un recensement avec le soutien de bénévoles. Cet inventaire a montré qu’environ la moitié des individus s’installent dans des nids artificiels. L’espèce est donc dépendante de la tolérance et de l’aide de l’homme, surtout sur le Plateau et au nord du Jura. Ce coup de pouce n’est toutefois pas suffisant, puisque les effectifs diminuent aussi dans les zones où des aides à la nidification sont aménagées. «Ce n’est pas évident de recréer une colonie», confirme Yves Menétrey, employé à la Station ornithologique suisse et ornithologue indépendant au Parc Jura vaudois. «Nous privilégions les façades où il y a déjà des nids ou celles où les hirondelles ont essayé de s’installer. Cela signifie qu’elles aiment cet endroit.»

La mobilisation s’organise

Le recensement mené il y a cinq ans permet d’en savoir plus sur ces oiseaux et de connaître leurs besoins. «Ainsi, nous pouvons cibler nos actions et par exemple sensibiliser la population qui se plaint parfois des salissures», explique Michael Schaad, responsable des relations publiques de la fondation. La station ornithologique prévoit d’envoyer cet été un dossier d’informations à quelque 1500 communes.

La mobilisation s’organise. Dans le Jura vaudois, Yves Menétrey installe des nids année après année. ASPO/BirdLife avait déjà fait de l’hirondelle de fenêtre son «Oiseau de l’année 2010». Et la semaine dernière, les parcs naturels Doubs et Chasseral ont lancé une campagne auprès des écoles, des communes et de la population en général. Leur but: coordonner les bonnes volontés.

Les deux parcs invitent les personnes intéressées à se retrouver pour échanger des conseils. Une action est aussi proposée aux écoles, avec la construction de nichoirs. L’idée est par exemple que les bénévoles aident à les installer aux bons endroits. Il est encore prévu de proposer aux communes le soutien d’un spécialiste.

«Les gens peuvent faire des gestes assez simples, comme proscrire les insecticides ou privilégier les arbustes indigènes plutôt que ceux venant d’autres régions», plaide Arnaud Brahier, du Parc naturel régional Doubs. Et les communes? «Il faut éviter de goudronner toutes les routes et favoriser l’installation de nichoirs, ajoute Nicolas Sauthier, du Parc régional Chasseral. Quand elles octroient des permis de construire, les autorités peuvent aussi vérifier que les bâtiments sont accueillants pour les oiseaux nicheurs.»

Les hirondelles de fenêtre ne portent pas seulement chance. Elles sont le symbole de difficultés rencontrées par d’autres espèces. L’hirondelle rustique et le martinet ont les mêmes problèmes à trouver de la nourriture et des lieux où s’installer – des vieilles fermes pour la première, des infractuosités pour le second. «Les hirondelles de fenêtre permettent de faire passer un message, à savoir qu’on peut aménager les zones habitées et leurs alentours de manière favorable à la biodiversité», conclut Arnaud Brahier. L’idée étant de sensibiliser la population de façon plus générale. Et pas uniquement au printemps. (TDG)