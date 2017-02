Les étudiants critiquent la solution «Erasmus light»

En chiffres

Le programme d’échange Erasmus existe depuis 1987, et la Suisse peut y participer depuis 1992. Selon des chiffres publiés par Swissuniversities à fin janvier, 40 658 étudiants ont quitté la Suisse, pour étudier ou effectuer un stage dans une université ou une haute école étrangère. 41 312 jeunes sont venus dans notre pays. Selon un bilan publié en août dernier par Fondation.ch, l’organe qui s’occupait du programme jusqu’à la fin de l’an dernier, 10 781 personnes ont profité de cette mobilité (sortants et entrants) en 2016, soit 12% de plus qu’en 2015. Parmi eux, 4789 étudiants (niveau tertiaire) sont sortis de Suisse et 3861 y sont venus. 25,1 millions de francs (23,9 millions en 2015) ont été versés pour ces programmes.