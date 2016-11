Les enfants ne jouent presque plus à l’air libre

En Suisse, 15% des enfants ne jouent jamais à l’extérieur. Et ils sont 20% à ne pouvoir le faire que sous la surveillance constante d’adultes. C’est ce qu’indique une étude réalisée auprès de 649 famil­les de toutes classes sociales, aux quatre coins du pays. Pro Juventute, à l’origine de cette enquête, tire la sonnette d’alarme. «Non seulement l’activité physique favorise la santé et le bien-être psychique, mais jouer librement avec des camarades permet de développer d’importantes compétences sociales, souligne Monique Ryf, responsable romande de la fondation. Se confronter aux autres, échanger avec eux, c’est essentiel pour le développement de chacun.»

47 minutes en moyenne

Les enfants qui peuvent jouer à l’air libre le font nettement moins souvent qu’autrefois, ajoutent les chercheurs allemands qui ont mené cette enquête. De trois à quatre heures par jour dans les années 1970, on est passé à 47 minutes en moyenne, dont 29 minutes de manière autonome. De plus, cette durée varie en fonction de l’échelle sociale et du cadre de vie. Les enfants dont les parents ont un faible niveau de formation sont «doublement pénalisés», selon Petra Stocker, de Pro Juventute: ils passent moins de temps libre à l’extérieur et fréquentent rarement des cours payants (du sport par exemple). Les cours d’éducation physique ne suffisent pas, insiste Monique Ryf. «Beaucoup d’enfants ont des difficultés à tenir en équilibre sur un muret ou à grimper à un arbre.»

Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs. De plus en plus occupés, les parents ont peu de temps pour accompagner leur progéniture à la place de jeux. Mais Pro Juventute met surtout le doigt sur un développement territorial et urbain qui ne tient pas assez compte des besoins réels des enfants. «Quand un petit doit traverser trois grandes routes pour aller au parc, ses parents seront réticents à le faire, illustre Monique Ryf. Si, au bas de son immeuble, il y a un espace libre plutôt qu’un parking, il pourra aller y jouer au ballon avec des enfants de son âge.»

Montrer le bon exemple

Quid de la concurrence des loisirs statiques comme la télévision et les jeux vidéo? «On ne peut bien sûr pas la nier, répond Monique Ryf. D’ailleurs, nous incitons les parents à poser des limites et à montrer le bon exemple. S’ils sont constamment en train de consulter leur smartphone, leurs enfants voudront les imiter! Mais notre enquête (ndlr: centrée sur les 5-9 ans) a montré que, s’ils en ont la possibilité, ils choisissent d’aller jouer dehors avec des camarades. Cela vaut au moins jusqu’à la préadolescence.»

«S’ils en ont la possibilité, les enfants choisissent d’aller jouer dehors avec des camarades plutôt que de rester devant la TV ou une tablette numérique»

Ces résultats s’inscrivent dans une campagne de sensibilisation lancée en 2015 par Pro Juventute autour des «espaces de liberté» dont trop d’enfants sont privés. «L’objectif est de provoquer une prise de conscience, note la responsable romande. Des villes comme Zurich, Bâle, Berne ou Lausanne font déjà des efforts dans ce sens-là.» Et de citer une expérience bâloise qui intègre, dans l’aménagement d’un espace urbain, le regard d’un enfant à 1,20 m du sol. «Mais il reste du chemin à parcourir, conclut Monique Ryf. On pourrait ainsi prévoir davantage de zones où le trafic est limité à 20 km/h, et où les piétons ont la priorité.» La Suisse alémanique, où ces zones 20 sont plus nombreuses qu’en Suisse romande, semble en ressentir les effets: le temps libre que les enfants passent à l’extérieur sans surveillance y est de 32 minutes par jour en moyenne, contre 20 minutes de ce côté-ci de la Sarine. (TDG)