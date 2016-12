Les élus suisses sont-ils toujours plus éloignés du peuple?

Andrea Pilotti a décortiqué l’Assemblée fédérale. Pour sa thèse de doctorat, ce chercheur en sciences politiques, membre de l’Observatoire des élites suisses de l’Université de Lausanne, s’est penché sur l’évolution de notre Législatif depuis 1910. Avec deux angles d’analyse: la professionnalisation de l’institution et la démocratisation du recrutement de ses membres. Comprenez la transformation du mandat d’élu en une profession rémunérée et l’ouverture du parlement à de nouveaux groupes sociaux. Ses résultats, qui viennent d’être publiés*, fournissent aussi des éléments de réponse à une question au cœur de tous les débats: les élus sont-ils toujours plus éloignés du peuple? Il présente ses conclusions.

La Suisse est allergique aux politiciens professionnels. Quelle est leur importance?

Depuis les années nonante, les choses bougent: des élus exercent uniquement la profession de parlementaire fédéral. L’idée de milice reste très importante dans notre culture et beaucoup de représentants du peuple et des Cantons ne s’affichent pas comme des professionnels. Mais l’évolution est là et aujourd’hui, je dirais que notre parlement est semi-professionnel.

Cette professionnalisation a été beaucoup plus tardive dans notre pays qu’à l’étranger. Aux Etats-Unis ou dans d’autres pays européens, ce processus a débuté à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Ce changement est aussi inachevé. En Suisse, chaque parlementaire touche une rémunération de base de 59 000 francs par an (sans tenir compte des indemnités). En Autriche, en Norvège ou aux Pays-Bas, des pays assez semblables, les élus gagnent presque le double.

Cette question, en effet, est économique…

Oui, l’augmentation de la rémunération des élus leur permet de vivre de cette activité. Ce débat a débuté dans les années soixante et une indemnité annuelle très modeste a été versée aux élus dès 1968. Mais cette question n’était pas encore perçue comme un enjeu prioritaire. Une deuxième phase de réformes a été lancée à la fin des années quatre-vingt. La professionnalisation du parlement qu’elle a entraînée se voit surtout à gauche et chez les femmes. Ainsi, 16% des élues étaient des professionnelles en l’an 2000 contre 5% des élus. En 2016, ces proportions sont de 40% et 17%. Cette différence entre les sexes pourrait s’expliquer par le fait que la plupart des parlementaires femmes disposent de beaucoup moins de liens avec les milieux économiques, qui assurent parfois à leurs collègues hommes des revenus non négligeables.

Cette professionnalisation est aussi liée à un changement du travail parlementaire.

Historiquement, notre parlement était très faible dans le processus décisionnel. Dans notre système de démocratie semi-directe, la phase préparlementaire (avec la consultation des milieux concernés et la rédaction par l’administration d’une loi) a longtemps été la plus importante, et les élus en sont exclus. Ils avaient donc moins de travail. On estimait que leur fonction était avant tout honorifique et qu’il n’y avait aucune raison de rémunérer cet honneur.

Mais de nouveaux enjeux sont apparus – comme les questions environnementales ou les relations avec l’Europe – qui ont poussé le parlement à légiférer davantage. Dès la fin des années quatre-vingt, suite à des scandales comme l’affaire des fiches, on a aussi réalisé que le parlement n’avait pas les moyens de remplir sa mission de contrôle des autres institutions. Du coup, on lui a donné davantage de compétences et de pouvoirs.

En parallèle, comment la composition du parlement a-t-elle évolué?

Entre les années 1930 et 1980, elle est restée très stable, avec une majorité d’universitaires, d’indépendants (avocats, entrepreneurs) et une proportion élevée de personnes avec un grade militaire. L’augmentation de la rémunération, l’arrivée de femmes en politique et les changements dans les rapports de force entre les partis ont depuis changé la donne. Ces dernières années, nous avons assisté à une certaine ouverture du recrutement parlementaire à des nouveaux profils (jeunes, femmes, non-universitaires, etc.). Mais beaucoup de choses restent à faire. Par exemple, le parlement compte 30% de femmes, ce qui ne correspond de loin pas à leur poids dans la société. Et les officiers à l’armée représentent 20% des parlementaires, soit vingt fois plus que leur proportion dans la population active en général.

Le profil de nos élus se distingue-t-il de celui de leurs confrères européens?

Des analyses datant de l’an 2000 montrent que la proportion d’avocats et de chefs d’entreprise est plus élevée en Suisse. Les agriculteurs, même si leur nombre baisse légèrement, sont aussi davantage représentés. A l’inverse, on a beaucoup plus de salariés du secteur public à l’étranger. En Suisse, les indépendants continuent de dominer, comme au XIXe siècle.

Qu’en est-il de la proximité avec le monde économique?

Les liens entre l’économie et le parlement restent importants même si le nombre de parlementaires siégeant dans les conseils d’administration des plus grandes banques, industries et assurances sociales a diminué très sensiblement – de 42 élus en 1980, à 13 en 2010. Depuis 1980, la proportion d’élus fédéraux remplissant des fonctions d’administrateur dans des sociétés anonymes (notamment locales et/ou régionales) connaît aussi un fléchissement, de 65% à 52%.

En même temps, la période la plus récente se caractérise par l’augmentation des liens d’intérêt de nos parlementaires et par la pluralisation de ces liens (avec par exemple une présence plus importante de groupes liés à la défense de l’environnement ou des droits de l’homme). Avec la revalorisation du rôle du parlement dans le processus décisionnel, les groupes d’intérêt ont cherché à y avoir une plus grande influence.

Et l’avenir, comment l’imaginez-vous?

Lorsque Christoph Blocher a démissionné de son mandat de parlementaire, il a annoncé sa volonté de lancer une initiative pour que les élus reçoivent une rémunération correspondant à celle des années nonante. Ce sera intéressant de voir comment cette question sera thématisée. Si on regarde la tendance depuis les années quatre-vingt, j’imagine mal que l’on revienne en arrière. Par contre, les adaptations salariales seront peut-être moins importantes que ces vingt dernières années. Et comme un parlement devrait être le reflet de la société, nous aurons probablement une représentation plus importante des femmes ou des étrangers de la deuxième et de la troisième génération. (TDG)