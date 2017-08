Les deux jeunes lynx orphelins ont été relâchés

Ce serait presque la fin d’une belle histoire. Le retour à la nature après un début de vie dramatique. Les deux jeunes femelles orphelines, retrouvées errant près du Chamossaire autour du cadavre de leur mère braconnée, avaient été capturées par les services vaudois de la faune qui ne voulaient pas «cautionner un tel acte». Hébergées à Juraparc à Vallorbe, histoire de reprendre du poil de la bête, ces deux jeunes sœurs ont été relâchées dans la nuit du 13 au 14 juillet dans Les Ormonts.

«On s’est assuré que ces mammifères étaient en bonne santé, notamment qu’ils ne souffrent pas du virus d’immunodéficience féline, détaille Najla Naceur, cheffe de section à la Direction générale de l'Environnement. On sait par leur collier émetteur que les deux bougent. Mais le surveillant permanent de la faune n’a retrouvé les proies que de l’une des deux, ce qui indique qu’elle chasse et se nourrit. Pour l’autre, on est un peu inquiets.» Toutes deux avaient été nourries de chevreuils morts par Juraparc, en espérant qu’ils retrouvent leur instinct une fois dans la nature. Mais sinon… «On leur a donné un coup de pouce car un lynx orphelin n’a quasi aucune chance de survie, prévient Najla Naceur. Mais maintenant qu’ils sont rétablis et ont pris des forces, il faudra désormais laisser faire la nature.»

Le monitoring et l’analyse de l’expérience – une première en terre vaudoise – seront déterminants pour l’avenir du lynx dans nos contrées, où le nombre d’orphelins tend à augmenter. Rien qu’en 2016, quatre femelles adultes ont été tuées en Suisse par le trafic ou des braconniers. Pour ce qu’on sait. De quoi pousser les cantons à demander une procédure à la Confédération, qui les a finalement laissés seuls juges dans le dernier Plan Lynx. «On ne peut pas assurer qu’on fera la même chose la prochaine fois, prévient la cheffe de service. Il faudra se reposer les questions et s’adapter à la situation.»

Sans parler de la pression politique. Député UDC de Rovray, José Durussel s’était inquiété récemment au Grand Conseil de cette capture et de la surpopulation de lynx dans le canton. Aux dernières nouvelles, elle était de 12-16 individus dans le Jura vaudois et de 15-20 félins dans nos Alpes.