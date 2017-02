Les coûts de la santé dans le viseur de M. Prix

Le Surveillant des prix redoublera d'attention en 2017 sur les coûts dans le domaine de la santé. Stefan Meierhans se focalisera aussi sur la numérisation de l'économie, qui offre des opportunités mais peut entraîner une segmentation des marchés par certaines firmes.

Le point fort de l'année sera l'atténuation des coûts dans le domaine de la santé, qui subissent une hausse continue, détaille Monsieur Prix dans un communiqué reçu vendredi. Le nombre d'incitations erronées, coresponsables dans de nombreux cas de ces hausses de coûts, nécessitent des mesures. Le surveillant des prix va s'atteler en 2017 à corriger le tir.

Stefan Meierhans s'exprime sur les coûts de la santé à la RTS

Pour Stefan Meierhans, préposé fédéral à la surveillance des prix, "il faut avant tout réduire les coûts des prestations". pic.twitter.com/QVWPbTMGg0 — RTS Infrarouge (@RTSinfrarouge) 23 février 2017

En outre, au vu de la numérisation progressive de l'économie, certaines entreprises pourraient renforcer leur position sur le marché par rapport à leurs concurrents et clients et imposer des prix trop élevés, poursuit M. Meierhans. La loi sur la surveillance des prix formulée de manière neutre par rapport à la technologie devrait suffire pour lutter efficacement contre ce type d'abus.

Les tarifs des transports publics occuperont aussi à nouveau Monsieur Prix ces prochains mois. Celui-ci pointe en particulier le prix de l'abonnement général des CFF avec règlement mensuel et le découvert qui s'esquisse encore dans le financement du trafic régional. Le surveillant des prix est tenu par la loi de vérifier le bien-fondé des prix du trafic longue distance et d'intervenir en cas d'abus.

Dénonciations d'abus

La Surveillance des prix a traité 1552 contestations émanant du public en 2016. Ces dernières ont avant tout porté sur les prix et les tarifs du domaine de la santé (environ 15%).

Le deuxième motif de réclamation concernait le transport. Un nombre d'annonces supérieur à la moyenne a concerné les domaines télécommunication, lettres et colis postaux ainsi que la branche de la finance. Monsieur prix a conclu 11 solutions à l'amiable.

Les autorités ont en outre soumis 577 projets de modification de tarifs au surveillant des prix. Celui-ci a émis 136 recommandations portant principalement sur les prix et tarifs dans le domaine de la santé.

Il a aussi largement fait usage de son droit de recommandation dans les domaines communaux de l'approvisionnement et de l'élimination, notamment à propos des taxes sur l'eau et sur les eaux usées. Le nombre de propositions tarifaires dans le domaine de l'eau et de l'épuration a d'ailleurs fortement augmenté. (ats/nxp)