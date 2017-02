Les concours suisses servent d'exemple à l'ONU

L'expérience helvétique a montré qu'un concours national «est le moyen le plus efficient et intégrateur pour faire la promotion des producteurs du terroir d'un pays», écrivent l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et la Fondation rurale interjurassienne (FRI) dans un communiqué publié vendredi par l'Agence d'information agricole romande (AGIR).

A travers les produits médaillés, il permet de valoriser le travail et le savoir-faire local, la conservation et le développement d'un patrimoine culinaire bien vivant et générateur de satisfactions et surtout de resserrer les liens entre les producteurs et les consommateurs, ajoute le texte.

Savoir-faire à conserver

Un tel concours est aussi «un formidable moteur» pour développer la filière des produits régionaux« dans un pays». Le but est de garder cette valeur ajoutée, qu'on soit en Suisse, dans une oasis dans le Sahara, au Maroc ou ailleurs dans le monde, a expliqué samedi à la RTS l'ingénieur agronome Olivier Boillat, de la FRI.

Le guide a été publié par l'ONUDI suite à l'organisation de six éditions du Concours suisse des produits du terroir par la FRI à Courtemelon (JU), ainsi qu'à la coopération entre les deux instances pour encadrer l'organisation d'un concours similaire au Maroc dans le cadre d'un projet soutenu par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Le SECO discute actuellement des moyens de l'intégrer dans les projets qu'il mène à l'étranger, ajoute M. Boillat. Selon lui, le guide, qui existe actuellement en français et en anglais, pourrait être traduit dans d'autres langues. Mais le projet semble commencer à se développer: la Tunisie organisera à la fin de l'année son premier concours national des produits du terroir. (ats/nxp)