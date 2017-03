Les cantons où se trouvent le plus de millionnaires

Les plus riches vont-ils devoir passer à la caisse dans le canton de Neuchâtel? Le POP cantonal a en effet lancé fin janvier une initiative pour que ceux possédant plus d'un million de francs de fortune paient davantage d’impôts. Le parti d'extrême-gauche a jusqu'à fin juillet pour recueillir les 4500 paraphes nécessaires. Mais d'ores et déjà, l'idée même de s'en prendre aux contribuables les plus aisés fait tiquer la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, la CNCI. Et elle le fait savoir comme l'expliquent L'Express et L'Impartial, jeudi.

Motif derrière l'initiative popiste: le fait que le nombre de millionnaires soit en hausse dans le canton. Et effectivement, après vérification, le canton, avec 2789 contribuables très fortunés, compte plus de millionnaires réunis que chez ses voisins fribourgeois, jurassiens et valaisans. Si la CNCI reconnaît ce fait, cela mérite selon elle «une mise en perspective», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

55% de millionnaires en plus en 10 ans en Suisse

Du coup, elle a choisi de remettre les pendules neuchâteloises à l'heure et de dégainer la statistique fiscale suisse. Chiffre à l'appui, la CNCI démontre ainsi que la croissance du nombre de millionnaires dans le canton de Neuchâtel entre 2004 et 2013 (derniers chiffres disponibles) était de 19%. Une croissance faible selon elle, puisque durant la même période, elle était de 55% en moyenne suisse, de 69% à Fribourg, 82% dans le Jura et de 129% en Valais. CQFD.

Idem en termes de fortune nette par contribuable. Neuchâtel avec 165'681 francs par contribuable, affiche une progression de 11% entre 2004 et 2013. Mais cette progression paraît modeste par rapport à celles de Fribourg (20%), du Jura (30%), de la Suisse (37%) et du Valais (51%), estime encore le CNCI qui pointe «une stagnation dont profitent manifestement les autres cantons.»

Zurich compte le plus de millionnaires

Cette bisbille neuchâteloise permet de se pencher sur les cantons où se trouvent le plus de millionnaires en Suisse. Sans surprise, c'est sur Zurich que se trouve le plus grand nombre de contribuables possédant au moins cette fortune (73'002 personnes), devant Berne (266'89) et Vaud (22'550). Genève pointe au 6e rang (15'143) derrière Aarau et St-Gall. Le Jura est avant-dernier (831 personnes), Neuchâtel est 19e, tandis que Valais (6861) et Fribourg (4028) sont dans la moyenne inférieure.

En revanche, en pourcentage de millionnaires par rapport à la population, c'est Schwytz qui détient largement la palme avec 11,7% de contribuables très aisés, devant Zoug (11,6%) et Nidwald (9,5%). Premier canton romand, Genève pointe au 10e rang (5,6%), Vaud est 13e (5,2%), tandis que les autres cantons romands ferment la marche, le Jura étant bon dernier (1,8%), juste derrière Fribourg, Soleure, Valais et Neuchâtel.

Enfin, en termes de fortune nette par contribuable, c'est à Nidwald et Schwyz que l'on est le plus riche avec une moyenne de plus d'un million de francs. Genève est le premier canton romand et pointe en 8e position avec une moyenne de 389'000 francs. A l'inverse, c'est à nouveau dans le Jura que les contribuables sont les plus pauvres, avec une fortune moyenne de 144'000 francs.

