Les auteurs de l'affiche anti-Erdogan s'expliquent

La tension monte de plus en plus entre la Suisse et la Turquie après la manifestation anti-Erdogan de samedi. Une manif dans laquelle a été brandie une banderole, sur laquelle on pouvait voir le président turc Erdogan visé par un pistolet, avec le slogan «Kill Erdogan with his own weapons» (Tuez - ou tue - Erdogan avec ses propres armes). L'affiche a suscité la colère du chef de l'Etat turc qui a fait ouvrir une procédure judiciaire lundi. Ses auteurs expliquent leur geste sur leur site Internet.

«Aujourd’hui, personne ne pleure Hitler, Mussolini ou Pinochet. Personne ne pleurera non plus Erdogan», explique le groupe de la jeunesse révolutionnaire qui a revendiqué la paternité de la banderole sur son site Internet, rapporte le Blick lundi. Et de se lancer dans un pamphlet contre les agissements politiques d'Erdogan ces derniers mois pour justifier leur action. «En ces temps où tous les gens veulent stopper les terroristes, tous les moyens sont bons pour lutter contre Erdgan», se justifient-ils.

Procédure pénale

En Suisse, le Ministère public régional Berne-Mitteland a de son côté ouvert dimanche une procédure pénale pour appel public au crime ou à la violence, a indiqué Dominik Jäggi, porte-parole de la police cantonale bernoise. Il s'agit maintenant de déterminer dans quelle mesure les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

Le directeur de la sécurité de la Ville de Berne, Reto Nause (PDC), a fait savoir lui dimanche qu'une plainte serait déposée, car les conditions fixées dans l'autorisation de manifester n'ont pas été respectées. Il n'était pas en mesure de dire qui viserait cette plainte.

Côté diplomatique, le diplomate suisse en poste à Ankara a été convoqué dans l'après-midi au ministère turc des affaires étrangères. Le chef de la diplomatie turque a lui appelé dès samedi son homologue suisse Didier Burkhalter pour faire part de ses protestations.

(nxp)