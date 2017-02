Les animaux ne seront pas mieux protégés au Tessin

Les animaux ne seront pas davantage protégés au Tessin qu'en Suisse Les animaux ne bénéficieront pas d'une meilleure protection juridique au Tessin qu'ailleurs en Suisse. A 35 voix près, les Tessinois ont rejeté dimanche un nouvel article constitutionnel dans ce sens.

Par 47'985 non contre 47'950 oui, les votants ont refusé de modifier la constitution cantonale, comme le demandait le parlement qui avait donné suite à une initiative parlementaire de la Lega. Une majorité s'est rangée à l'avis du gouvernement selon lequel la constitution fédérale, qui prévoit depuis 2003 que les animaux ne sont plus considérés comme des «choses», est suffisante.

Chasseurs, pêcheurs et agriculteurs étaient parmi les principaux opposants au nouveau texte, estimant que la législation suisse est déjà une des plus strictes au monde. Le nouvel article constitutionnel était en outre peu concret et aurait nécessité des lois d'application.

Pas plus de droits

Selon la responsable du comité d'initiative, la députée léguiste Sabrina Aldi, il n'aurait par exemple plus été autorisé d'euthanasier des animaux domestiques en bonne santé uniquement parce que leur propriétaire l'aurait jugé opportun. Les organisations de protection des animaux auraient aussi dû bénéficier de plus de droits, en pouvant notamment se constituer partie civile, ajoute Mme Aldi.

Ces propositions n'auraient pas entraîné, selon les initiants, de dépenses supplémentaires, ni nécessité la création de nouveaux postes. C'était toutefois là une des principales craintes des opposants.

Paquet d'économies

Les citoyens transalpins ont en revanche adopté deux des trois autres autres objets qui leur étaient soumis dimanche. Trois des mesures d'économies d'un paquet gouvernemental étaient combattues par des referendums de la gauche. L'objectif du paquet est que les comptes de l'Etat atteignent l'équilibre d'ici à la fin de législature, en 2019, sachant qu'ils sont dans le rouge depuis 2011.

Les votants ont accepté par 53,7% de réduire le nombre de juges au tribunal des mesures de contrainte. Par 52,47%, ils sont d'accord de rogner dans les allocations familiales cantonales. En revanche les citoyens tessinois, dont 44,78% ont participé au scrutin, ont refusé par 51,29% de couper dans le domaine de la santé, notamment la participation cantonale à des hospitalisations extérieures au Tessin. (ats/nxp)