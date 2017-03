Les accidents de moto sont les plus coûteux. Les coûts par cas sont nettement plus élevés que pour les accidents de voiture, de vélo, de cyclomoteur ou de scooter. En moyenne, un accident de moto coûte deux fois plus cher qu'un accident de voiture.

Alors que la saison démarre pour les motards, la Suva a publié mardi les résultats d'une analyse des accidents de moto. Ils connaissent une hausse à partir d'avril et atteignent un pic de juin à août.

Les chiffres des dix dernières années montrent qu'un accident touchant un motocycliste engendre des coûts «nettement plus élevés» qu'un accident avec un autre moyen de transport routier. Les polytraumatismes et les fractures font qu'un accident de moto coûte en moyenne 20'000 francs contre 10'000 francs pour un accident de voiture.

«Les motards se blessent plus grièvement», explique Sandra Degen, statisticienne à la Suva, citée dans le communiqué. La proportion d'accidents graves est nettement plus élevée en comparaison avec d'autres moyens de transport routier.

Fractures et polytraumatismes

Les fractures et les polytraumatismes sont plus fréquents dans les accidents de moto. Un accident sans fracture coûte en moyenne 8000 francs contre environ 24'500 francs en cas de fractures. Un accident sans polytraumatisme coûte environ 5200 francs par cas. Lorsqu'il y a des lésions multiples, la facture s'élève en moyenne à près de 19'600 francs.

La Suva constate aussi que les hommes victimes d'un accident de la route engendrent des coûts par cas «nettement plus élevés» que les femmes. Les hommes sont en moyenne plus gravement blessés que les femmes et ils perçoivent une indemnité journalière plus élevée. (ats/nxp)