Les UDC et les PDC ont voté contre RIE III

Qui sont donc les électeurs qui ont terrassé dans les urnes la troisième réforme fiscale des entreprises, prenant de cours les partis et les observateurs par la netteté de leur vote? Le sondage Tamedia les trois jours précédents le scrutin par les journaux du groupe (dont la Tribune de Genève) apporte de précieux éléments de réponse. 13’437 personnes y ont répondu.

Si la gauche qui a lancé le référendum a pesé de tout son poids dans la bataille, c’est clairement le vote des électeurs centristes qui aura fait pencher la balance. Au final, les libéraux-radicaux se sont retrouvés bien isolés pour défendre un projet, officiellement soutenu par une large majorité bourgeoise.

Un effet Widmer-Schlumpf



Dans le détail, les plus fervents opposés se retrouvent chez les Verts (91% de non), suivis de près par les socialistes (86%). Cette opposition massive est jugée inhabituelle par Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen, les deuxpolitologues qui ont chapeauté le sondage. Mais la RIE III fait également un score pitoyable chez les électeurs des partis centristes: 79% de non au PBD, 69% chez les Vert’libéraux et 59% au PDC. Une déroute qui semble attester l’effet Widmer-Schlumpf, largement évoqué par la presse. A dix jours du scrutin, l’intervention publique de l’ancienne conseillère fédérale et mère du projet, a bousculé les lignes et renversé l’opinion publique du centre droit.

Le PLR tout seul à porter la réforme



Le message de la Grisonne aura-t-il également porté chez les électeurs UDC? Un deuxième sondage devrait permettre d’y voir plus clair. Mais ce qui est sûr, c’est que la base du parti s’est montrée très divisée. Le non l’a emporté d’une courte tête. Résultat des courses: seuls les militants PLR ont voté oui à la réforme, à 67%. C’est dire que là aussi, un tiers des électeurs d’un parti qui se réclame de l’économie n’a pas cru à la nécessité d’une réforme présentée comme vitale!

La RIE III, une affaire de riches



Au-delà des clivages politiques, le sondage brosse également le portrait économique et socioprofessionnel des votants. La RIE III est une affaire de riches et de personnes hautement qualifiées. Seuls les électeurs dont le revenu familial dépasse les 11 000 francs par mois l’ont approuvée, et même assez nettement (60% de oui). La classe moyenne, elle, s’est montrée très sceptique: on enregistre deux tiers de non dans les ménages dont les revenus se situent entre 3000 et 9000 francs.

Et c’est chez les personnes les moins formées (école obligatoire et CFC) que l’on trouve le plus d’opposition à la réforme: entre 61 et 63% de non. Les universitaires ou titulaires d’un diplôme d’une haute école sont, eux, les plus favorables, avec un petit 51% de non. A noter enfin la forte réticence des personnes en situation professionnelle précaire: 66% de non chez les travailleurs à temps partiel, 68% chez les personnes au foyer, et 69% chez les chômeurs. Pour les politologues, c’est la preuve que le PS reste toujours en phase avec sa base ouvrière et populaire, et ne s’est pas mué en parti de riches bobos.

Pas de fossé ville-campagne



L’étude démonte en revanche un certain nombre d’hypothèses. D’abord, il n’y a pas de fossé ville-campagne. Et le fossé générationnel n’est pas linéaire. Si le non est majoritaire dans toutes les classes d’âge, les jeunes (54% de non) sont nettement moins hostiles que les travailleurs âgés (64% de non chez les 50-64 ans). La RIE III obtient même un petit oui (53%) chez les personnes en formation. Cela tendrait à prouver une différence de sensibilité entre générations quant aux conséquences de la réforme sur l’emploi.

Notons enfin une différence d’appréciation selon le sexe. Le non est nettement plus net chez les femmes (64%) que chez les hommes (54%). (TDG)