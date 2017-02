Les Tigres tamouls dans le box des accusés

Une instruction monstrueuse

Le Ministère public n'a pas ménagé sa peine pour établir l'acte d'accusation contre les 13 suspects, tous tamouls à l'exception d'un ex-employé allemand d'une banque.



Lors de l'enquête qui a duré huit ans, plus d'une vingtaine de propriétés ont été fouillées et plus de 200 interrogatoires ont été menés. La Confédération a demandé l'entraide judiciaire à 23 pays, dont l'Ukraine, la Malaisie et le Sri-Lanka.