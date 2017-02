Les Suisses diraient «oui» à 62% un fonds routier

Les Suisses se prononçaient ce dimanche sur le Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA).

La création de cet instrument doté de 3 milliards de francs par an serait adoptée dimanche à 62% par le peuple, selon une tendance de l'institut gfs.bern. Les premiers résultats des cantons de Zurich, Bâle et Genève vont dans le même sens.

Les résultats définitifs ne sont connus que dans le canton de Glaris, qui dit «oui» à 66% à la création d'un fonds routier. Genève, après le dépouillement des votes par correspondance, dirait «oui» à 57,15% et Bâle-Ville à 53,25%. Dans le canton de Zurich, les projections annoncent aussi un soutien populaire à 59,3%.

Le fonds est équilibré et équitable

Doté de 3 milliards de francs par an, le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) permettra d'éliminer les bouchons sur les autoroutes et de fluidifier le trafic en ville. Les cantons participeront à hauteur de 60 millions de francs par an à l'intégration des 400 km de routes cantonales au réseau national.

La gauche, partie divisée sur ce projet, aurait voulu que les automobilistes mettent davantage la main au portemonnaie. Elle a aussi critiqué, en vain, la hausse de 4 centimes de la surtaxe sur l'essence, insuffisante à ses yeux pour financer FORTA.

Le Conseil fédéral, la droite et nombre d'organisations de transports privés et publics estiment que le fonds est équilibré et équitable. Il permet de réduire les bouchons sur les autoroutes et assure la complémentarité des transports en ville. Ils ont reçu le soutien de parlementaires et des conseillers d'Etat du PS et des Verts qui refusent d'opposer le rail à la route. (ats/nxp)