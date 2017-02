Les Maisons de santé accusées de coûter trop cher aux assurés

La Maison de la Santé de Sembrancher (VS) sent le neuf. Le matériel médical semble tout juste sorti des cartons. Des ouvriers sont attendus «entre aujourd’hui et demain» pour installer des panneaux acoustiques. En nous accueillant dans son bureau, le docteur Jean-Pierre Deslarzes s’excuse presque. «C’est plus un atelier qu’un bureau.» Difficile de contredire celui qui, avec d’autres «seniors généralistes» de la vallée, a initié le projet. Cela ne fait que six mois que la Maison de la Santé a ouvert ses portes. Et déjà elle tourne à plein régime.

«Nous étions six généralistes à nous approcher de la retraite, se rappelle Jean-Pierre Deslarzes. Comme nous ne parvenions pas à trouver de relève, nous avons décidé de regrouper nos forces.» Il aura fallu six ans de travail, d’abnégation et le soutien financier des six communes environnantes, mais le résultat est là: un bâtiment de 840 m2 regroupant douze cabinets. Il doit subvenir aux besoins des 15'000 habitants de la région du Grand Entremont, au-dessus de Martigny.

«Cette structure permet de mieux se répartir les gardes, mais aussi les coûts fixes, comme le loyer, celui du personnel auxiliaire et des appareils médicaux, souligne Jean-Pierre Deslarzes. C’est la seule façon d’attirer de jeunes médecins.» La Maison de la Santé en compte déjà trois, deux autres doivent la rejoindre cette année.

Faire face à la pénurie

Or la pénurie guette. La Suisse ne forme pas assez de généralistes. Selon l’étude Workforce 2015 du Centre universitaire de médecine de premier recours des deux Bâles, deux tiers des médecins de famille vont cesser leur activité pour des raisons d’âge dans les dix prochaines années. Et 13,5% d’entre eux ont déjà plus de 65 ans, d’après une enquête relayée par l’Observatoire suisse de la santé (Obsan).

A l’image des vallées valaisannes, mais aussi de l’Oberland bernois, des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes, les régions périphériques sont les premières touchées. Dans le val d’Hérens, par exemple, trois généralistes, «pourtant bien atteints par l’âge de la retraite», ainsi que le rapporte l’un d’entre eux, continuent à travailler, faute d’avoir trouvé leur successeur.

Face au risque de pénurie, les cabinets de groupe constituent une solution. A Sainte-Croix, le cabinet médical des Alpes s’apprête à souffler sa deuxième bougie. Son directeur ad interim, Eric Simon, raconte cependant qu’il est parfois difficile de «faire venir des médecins jusqu’ici». Lui a dû faire recours à deux généralistes qui résident en France voisine. Un cas loin d’être isolé dans les régions frontalières.

Une tendance de fond

Reste que la tendance est là. Toujours selon l’étude Workforce 2015, le nombre de cabinets de groupe a quasi triplé entre 2005 et 2015, tandis que celui des cabinets individuels a diminué d’un tiers.

Une évolution qui n’a pas échappé à SantéSuisse. En 2016, l’organisation faîtière des assurances a pointé du doigt l’augmentation des coûts facturés par les cabinets de groupe. Une consultation y coûte en moyenne 210 francs, contre 186 francs dans un cabinet individuel. Comment l’expliquer, alors que les coûts sont supposés être rationalisés? Sous l’appellation «cabinet de groupe» se cachent en fait des réalités bien diverses. La composition du cabinet influe sur son coût, les tarifs appliqués par les spécialistes étant plus élevés. «Un cabinet de groupe permet de réduire les coûts pour autant que les médecins travaillent dans la même spécialité et qu’ils utilisent la même infrastructure», résume Jean-Daniel Schumacher, président de la Société de médecine du canton de Fribourg.

A ses yeux, la question se pose aussi de savoir qui se trouve derrière le cabinet. Médecins indépendants ou investisseurs, voilà qui change la donne. «Le mien, c’est moi qui l’ai mis sur pied, raconte Jean-Daniel Schumacher. Je le gère en essayant de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Les grands groupes, eux, investissent beaucoup d’argent. Ils attendent un retour sur investissement.»

Jean-Pierre Deslarzes raconte, lui, avoir été approché par la société Magellan alors que le projet d’une maison de la santé à Sembrancher n’en était qu’à ses balbutiements. Il a décliné, préférant «rester complètement indépendant».

Intérêt des grands groupes

Le directeur général de Magellan, Hakan Kardes, se défend de «mettre la pression pour atteindre des objectifs financiers» aux médecins œuvrant dans les huit centres du groupe en Suisse romande. «Nous les soulageons seulement des charges administratives, fait-il valoir. Ils peuvent ainsi se concentrer uniquement sur les patients.»

Aux «grands groupes» tels que Magellan, l’on reproche d’être de formidables «machines à fric» et de faire faire du «tourisme» à leurs patients, en les baladant d’un spécialiste du centre à un autre. Ce qui contribue à faire grimper les coûts de la santé. Hakan Kardes: «Chez nous, les médecins ne sont pas obligés de renvoyer leurs patients vers un de nos spécialistes.»

En Suisse, le très lucratif marché de la santé aiguise les appétits. Le premier centre médical estampillé Migros en Suisse romande ouvre d’ailleurs ses portes dans quelques semaines à Genève.

Pour Verena Nold, directrice de SantéSuisse, l’organisation faîtière des caisses maladie, les patients traités au sein d’un cabinet de groupe devraient l’être selon un forfait. Interview

– Les chiffres de SantéSuisse, qui montrent l’augmentation du prix des consultations dans les cabinets de groupe, sont contestés. Que répondez-vous?

– Tout d’abord, il faut rappeler qu’on entend par cabinet de groupe un cabinet comprenant au moins deux praticiens avec des titres différents. Nos chiffres n’incluent donc pas ceux composés de généralistes uniquement. Dès lors, on a constaté que les cabinets dans lesquels travaillaient principalement des généralistes avaient des coûts très légèrement inférieurs à des cabinets individuels. Par contre, ceux ayant une majorité de spécialistes coûtent quasi le double.

– Comment l’expliquez-vous?

– Les rémunérations basées sur TarMed sont inadaptées aux cabinets de groupe. Elles ont été calculées par rapport à des médecins en pratique privée qui travaillaient tout seuls. Ils devaient louer leurs propres locaux, investir dans leurs appareils, payer leur assistante médicale. Au sein d’un cabinet de groupe, tous ces frais sont partagés. Il devrait donc être meilleur marché. Or les cabinets de groupe facturent comme les autres, selon TarMed. Les économies d’échelle réalisées ne vont pas dans la poche du patient.

– Que proposez-vous?

– Certains cabinets de groupe ont adopté un modèle d’assurance alternatif, dit HMO. En début d’année, ils reçoivent un forfait fixe pour chaque patient. Ils doivent ensuite travailler sur la base de ce budget. Plus le cabinet a de patients, plus il est élevé. Rien n’incite à augmenter le nombre de prestations médicales. Et si le cabinet traite ses patients de manière efficace, il peut garder le bénéfice. C’est un modèle efficient, mais encore peu répandu en Suisse.

– Le fait est que de nombreux cabinets sont gérés par de grands groupes désireux de faire de l’argent.

– Bien entendu, l’objectif d’un grand groupe est de faire de l’argent. La seule façon de contrôler qu’il n’y a pas d’abus, c’est en s’assurant que ce sont les bons tarifs qui sont appliqués. Les contrôles en termes de qualité, seuls les cantons peuvent le faire. Aujourd’hui, il n’y en a pas.

– Chaque année, on désigne un coupable pour l’augmentation des coûts de la santé. Après les hôpitaux, les médicaments, ce sont les cabinets de groupe. A qui le tour cette année?

– On regarde toujours le développement des coûts au cours de l’année précédente. Si quelque chose sort du lot, on analyse dans le détail. Les médicaments constituent une cible récurrente. Ils sont encore en hausse cette année. On a par ailleurs constaté que les coûts des traitements ambulatoires à l’hôpital ont particulièrement augmenté. (TDG)