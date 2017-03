Les CFF ont rarement été aussi ponctuels

Les CFF ont enregistré un résultat de 381 millions de francs en 2016, soit 135 millions de plus que l'année précédente. Cette embellie va de pair avec une hausse de 3,5% du trafic passagers, à 1,25 million de voyageurs par jour.

Les CFF n'ont jamais compté autant de clients réguliers qu'aujourd'hui, souligne mardi le groupe dans un communiqué. Près de 472'000 clients possèdent un abonnement général (2,6%) et 2,4 millions de personnes sont titulaires d'un demi-tarif ( 2,7%). Fin 2016, on comptait environ 2,1 millions de SwissPass en circulation.

Si les clients de l'ex-régie se sont déclarés plus satisfaits en matière de propreté et d'offre de places, ils se sont montrés plus critiques envers le rapport prix-prestation. Le groupe doit donc continuer à s'engager pour au moins stabiliser les prix, relève-t-il.

Avec quelque 88,8% des passagers parvenus à destination à l'heure (1 point de pourcentage par rapport à 2015), les CFF enregistrent le meilleur score depuis cinq ans en matière de ponctualité. Celle-ci s'est également améliorée sur l'axe nord-sud à la suite de la mise en service du tunnel de base du Gothard. Les CFF demeurent ainsi l'entreprise ferroviaire la plus ponctuelle d'Europe.

Davantage de biens

Le résultat du trafic voyageurs a progressé à 139 millions de francs, contre 131 millions en 2015. Au niveau national, les produits du trafic voyageurs ont enregistré une hausse modérée de 1,5%, s'établissant à 2,92 milliards. Les recettes du trafic voyageurs international ont connu elles un recul global dû à une baisse de la demande pour Paris, au vu «du contexte d'insécurité».

Côté trafic marchandises, malgré une conjoncture difficile, les prestations ont atteint un niveau inégalé. CFF Cargo a transporté davantage de biens en 2016, le nombre de tonnes-kilomètres ayant progressé de 9,9% pour atteindre le niveau de 16'559 millions de tonnes-kilomètres nettes. Par contre, les volumes de transport en trafic intérieur par wagons complets sont en recul.

Hausse des indemnités

Par ailleurs, les CFF ont investi, pour la dernière fois en puisant dans leurs propres fonds, 123 millions de francs dans l'infrastructure ferroviaire. Ces dépenses se sont élevées à 487 millions entre 2013 et 2016.

Les indemnités de la Confédération et des cantons pour l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure, les aménagements et le trafic régional commandé ont progressé elles à 2,47 milliards de francs. Cette hausse de 7,7% est due en particulier à l'entretien et à l'exploitation, dont les coûts ont fortement augmenté, notamment en raison de la reprise du tunnel du Gothard.

Pour rappel, l'ex-régie fédérale prévoit la suppression d'ici à 2020 de 1400 emplois, autant que possible par le biais des fluctuations naturelles estimées à environ 1800 postes par an. Pour répondre à la croissance du trafic, les CFF créeront 200 emplois dans les domaines de l'accompagnement des trains et du nettoyage en particulier.

