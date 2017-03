Les 70 francs de bonus AVS en passe de s'imposer

Les Vert’libéraux ne comptent plus que sept élus sous la Coupole, mais ils ont retrouvé le rôle de faiseur de rois qu’ils avaient lors de la dernière législature. Au terme d’un suspens insoutenable, le parti a décidé de se joindre au compromis de la conférence de conciliation. Ils voteront jeudi en faveur des 70 francs de bonus AVS.

«Les Vert’libéraux soutiendront la réforme à l’unanimité, a annoncé la présidente du Groupe, Tiana Moser. La décision n’a pas été facile à prendre. La réforme prévoit de petites avancées, mais le prix à payer est très lourd et les 70 francs sont une pilule très amère à avaler.» Selon les Vert’libéraux, il est toutefois important de donner une chance au peuple de se prononcer et de montrer que le Parlement est capable de réformer les retraites.

Leur vote pourrait permettre à la réforme de passer le cap du Parlement. La foule de journalistes présents lors de cette annonce montrait bien l’importance que revêt cette décision. Jusqu’ici, la solution des 70 francs ne s’est jamais imposée devant le Conseil national. Alors que ses partisans sont majoritaires aux Etats, ils sont minoritaires dans la Chambre du peuple. Le PS, les Verts, le PBD et le PDC ne totalisent que 92 élus. Si on ajoute les deux députés de la Lega, on obtient 94 voix. Pour que la réforme passe, elle doit réunir 101 suffrages en raison du vote sur le frein aux dépenses. Le calcul est rapide: 94 voix plus 7 en provenance des Vert’libéraux, le compte est bon. Il suffisait de voir le sourire du porte-parole du Parti socialiste, présent lors du point presse, pour se rendre compte.

Si la victoire est à portée de main, elle n'est pas acquise pour autant. Il suffit d'un absent, d'un vote blanc ou d'une défection de dernière minute pour que tout capote. Dans les deux camps, la fébrilité est palpable. Le popiste Denis de la Reusilles (NE) s’est toujours montré réticent face à cette réforme. Osera-t-il s'abstenir? Certains élus qui clamaient il y a peu qu’ils étaient prêts à soutenir la solution des 70 francs, si elle finissait par s’imposer ont semble-t-il retourné leur veste. A l’image du MCG Roger Golay (GE) qui préfère désormais suivre les mots d’ordre de son groupe, l’UDC. Jeudi, tout se jouera donc à quelques voix prés. Les partisans de la solution des 70 francs le savent. Il était d’ailleurs amusant de les voir, ces élus socialistes - Christian Levrat (PS/FR) et Roger Nordmann (PS/VD) en tête - en grande discussion pour tenter de ramener les paysans à leur cause.

Plusieurs agriculteurs au PLR et à l'UDC se sont en effet dits prêts à se laisser séduire par une hausse de l’AVS. Des voix qui peuvent aussi compter. Leur intérêt affiché dans les médias pour la solution du Conseil des Etats a d’ailleurs conduit la direction de l'UDC à remonter plusieurs bretelles. Par qui se laisseront-ils convaincre? «Nous avons déjà énormément travaillé et nous allons encore travailler toute la nuit, glisse Markus Ritter (PDC/SG), président de l'Union suisse des paysans acquis aux 70 francs. Il faudra apporter les bons arguments.»

Le président de la Commission des affaires sociales du Conseil des Etats, Konrad Graber (PDC/LU), résume bien la situation générale. «Chaque parlementaire doit bien relire la Constitution. Il y est notamment écrit qu’un élu doit voter en toute indépendance. C’est la clef de ce vote. Est-ce que les groupes feront pression sur leurs membres, ou est-ce qu’ils laisseront la liberté de vote?»

Les choses sont en train de se décanter très vite. Elles deviendront plus claires encore jeudi matin. Le Groupe PLR - opposant farouche à la hausse de l’AVS - tiendra une conférence de presse à 8 h juste avant les votes dans chacune des deux chambres. Sa position sera intéressante, même si elle n’est plus déterminante. La réforme ne tient toujours qu’à un fil, mais ce dernier s’est beaucoup épaissi en quelques heures. (TDG)