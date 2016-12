Le tueur de St-Léonard ne fait pas recours

L'homme qui avait abattu sa compagne en 2011 à St-Léonard (VS) renonce à recourir à la Cour européenne de droits de l'homme de Strasbourg. Un recours pourrait être à double tranchant selon son avocat.

Sur le fond, l'avocat du meurtrier est convaincu qu'il aurait eu gain de cause à Strasbourg, a-t-il déclaré mardi sur les ondes de Rhône FM. L'expertise qui a servi pour le jugement est vieille de plus de deux ans. Or la cour européenne précise qu'une telle expertise «doit être si récente que l'encre ne doit pratiquement pas être sèche», précise l'avocat.

Mais le traitement entrepris par son client depuis son incarcération se passe bien. Demander une nouvelle expertise prendra du temps, elle sera aussi sujette à caution comme l'expertise actuelle. La démarche pourrait anéantir tout le travail effectué jusqu'à présent, explique l'avocat.

L'homme avait été condamné à douze ans de prison, une peine assortie d'une mesure thérapeutique institutionnelle. La peine avait été confirmée par le Tribunal fédéral à fin mars dernier. L'avocat avait alors annoncé un recours auprès de la cour européenne. (ats/nxp)