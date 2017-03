Le projet définitif mis à l'enquête publique

Le projet définitif du contournement ouest de Bienne par l'A5 sera mis à l'enquête publique à la mi-avril. Cette nouvelle branche d'autoroute, en grande partie souterraine, doit combler l'une des dernières lacunes du réseau des routes nationales. Elle doit aussi décongestionner le trafic en Ville de Bienne.

Les coûts du contournement ouest sont budgétés à deux milliards de francs: 85% des dépenses sont prises en charge par la Confédération, le reste par le canton de Berne. Les communes participent à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement du trafic. Les travaux de l'autoroute pourraient être lancés dès 2020.

Selon toute probabilité, la mise en service des tronçons interviendra de façon échelonnée à partir de 2035, a annoncé lundi le canton de Berne. Cet axe offrira à la Transjurane (A16) un débouché vers l'ouest de la Suisse.

C'est en 2014 que le Conseil fédéral a approuvé les projets généraux et fixé de manière contraignant le tracé, l'emplacement des portails du tunnel et les jonctions. Sur cette base, le canton a élaboré le projet «contournement ouest de Bienne par l'A5». D'ici la mise à l'enquête publique des plans le 18 avril, le projet fera l'objet de piquetages sur le terrain. Les propriétaires des terrains touchés par le projet recevront une notification personnelle.

Pas l'unanimité

Ce tracé suscite aussi des oppositions. Un comité baptisé «Axe ouest pas comme ça!» qualifie ce projet de surdimensionné. Ce mouvement citoyen s'oppose aux deux jonctions à ciel ouvert qui défigurent selon lui le coeur de la cité seelandaise, Bienne Centre et Faubourg du Lac.

Dans un communiqué diffusé lundi, ce comité appelle les habitants de Bienne et des environs à faire opposition au projet. Il explique ne pas être contre la construction de la branche ouest, mais attend des tribunaux qu'ils indiquent si le projet est supportable pour la population.

La conseillère d'Etat bernoise Barbara Egger-Jenzer a reconnu lors de l'annonce de la mise à l'enquête publique que le projet ne faisait pas l'unanimité. Elle a souligné qu'elle prenait au sérieux les critiques, mais a rappelé dans la foulée que construire une autoroute dans une zone urbanisée n'était pas une mince affaire.

Le contournement de Bienne par l'A5 se compose de la branche ouest et de la branche est. Long de cinq kilomètres, le contournement sera ouvert au trafic le 27 octobre. Il assurera une liaison entre l'A16 et l'A5 en direction de Soleure et de la T6 en direction de Lyss/Berne. (ats/nxp)