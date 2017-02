Le prof pédophile reste en liberté mais sous surveillance

L’ex-enseignant pédophile est reparti libre. Jeudi, le Tribunal correctionnel de Lausanne a jugé cet homme de 42 ans coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La Cour l’a toutefois libéré de l’infraction de pornographie.

Celui qui avait filmé 38 fillettes écope d’une peine de 30 mois de prison dont 6 fermes. A la suite de son arrestation en mai 2016, le pédophile est resté six mois en détention préventive. Il a ainsi déjà purgé la partie de sa peine ferme.

Des garde-fous

La justice a toutefois posé tout une série de garde-fous à sa liberté. Car si le risque de récidive est pour l’heure estimé faible, il pourrait augmenter sans un encadrement du condamné. La peine est donc assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans. Durant cette période, le pédophile devra suivre un traitement psychothérapeutique et sera sous la surveillance d’une assistance de probation. En outre, le Tribunal lui interdit toutes activités professionnelles et non professionnelles avec des mineurs durant dix ans.

Entre le 21 mai 2011 et le 14 juin 2015, ce père de deux garçons a abusé de la naïveté de 38 fillettes pour les filmer. Six d’entre elles n’ont pas pu être identifiées. Avec son téléphone, il réalisait des films en leur demandant d’ouvrir la bouche et de tirer la langue. Parfois, il leur caressait la langue ou les embrassait. En tout, le condamné a ainsi réussi à faire 70 vidéos. En audience mardi, il a expliqué qu’il avait une addiction à la pornographie et que les films des fillettes lui faisaient penser à certaines scènes de vidéos pour adultes.

Cet homme, aux troubles multiples de la préférence sexuelle dont la pédophilie, le voyeurisme et le fétichisme, a profité de toutes les occasions pour assouvir ses fantasmes. Il a ainsi filmé autant des fillettes proches de son entourage, des amies de ses fils, que des petites filles dont il croisait le chemin dans un lieu public.

Sa culpabilité a été jugée «très lourde». La Cour a relevé qu’il a agi «par pur égoïsme pour satisfaire ses pulsions sexuelles.» En audience mardi, l’ex-enseignant avait affirmé qu’il ne ressentait aucune excitation sexuelle en tournant ces images. Il avait toutefois admis qu’il regardait, dans un deuxième temps, ces images pour se donner du plaisir. Des explications qui n’ont pas convaincu le Tribunal. De même, les juges ont estimé que cet homme décrit unanimement comme très intelligent ne pouvait ignorer qu’il commettait des actes illicites.

«Isolé socialement»

A charge, la justice a retenu, entre autres, qu’il avait agi durant de nombreuses années. «Seule son arrestation a mis fin à son activité délictueuse», a rappelé la présidente. L’ex-prof a prétendu en audience qu’il se préparait à se dénoncer peu avant que la police ne l’arrête.

«Sa culpabilité est très lourde. (…) Seule son arrestation a mis fin à son activité délictueuse»

Dans son verdict, le Tribunal a aussi tenu compte du fait que cet homme jusqu’alors sans casier judiciaire avait perdu son emploi, sa femme, et qu’il était désormais isolé socialement. Ses excuses prononcées en audience, sa reconnaissance des faits, et son accord pour indemniser les victimes le souhaitant ont été portés à décharge. Le condamné devra encore payer les frais de justice de près de 35 000 francs.

Mardi, le Ministère public avait requis une peine de 3 ans de prison ferme, accompagnée d’un traitement ambulatoire et d’une interdiction d’exercer une profession en lien avec des enfants durant dix ans. La défense, elle, plaidait pour une peine avec sursis complet. Du côté des défenseurs du pédophile, le verdict a été perçu comme satisfaisant.

Plus que sur la peine, c’est sur la qualification juridique que pourrait peut-être faire appel le procureur Sébastien Fetter. En effet, la Cour a estimé que les vidéos des fillettes ne relevaient pas de la pornographie. Un point que le Ministère public veut étudier de plus près.

