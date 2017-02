Le policier roule à 150 dans le Dezaley: 15 mois avec sursis

Il y a un an jour pour jour, le 16 février 2016, vers 12 h 30, un sergent-major de la police intercommunale de Lavaux qui n’était ni en service ni en mission s’est fait flasher par un collègue à 150 km/h, au bout du fameux boulevard de la route cantonale sous le Dézaley limité à 80 km/h.

Non seulement ses 70 km/h de trop font de lui un chauffard au sens de Via sicura, mais la photo montre que sa Land Rover était en train de terminer un dépassement peu avant la fin de ce tronçon en direction de Vevey, roulant à gauche de la ligne de sécurité. Une manœuvre qui aggrave son cas. «Ce dépassement avant un virage a fait courir un grand risque d’accident non seulement au véhicule dépassé, mais à celui qui serait survenu en sens inverse», déplore le tribunal qui l’a jugé mercredi.

L’affaire revêt évidemment une dimension particulière en raison de la profession du conducteur, censé connaître mieux que M. Tout-le-monde les risques d’un tel comportement routier. Ouvert l’automne passé à Vevey, suspendu pour complément d’enquête, désormais repris et terminé, ce procès en correctionnelle aura été exemplaire dans la manière d’examiner les circonstances de ce type d’infraction. Les barèmes fixés par Via sicura – au moins 1 an de prison et deux de retrait de permis – ne souffraient en effet d’aucune discussion possible jusqu’à ce que le Tribunal fédéral rappelle que les juges doivent considérer la prise de conscience du contrevenant au moment des faits.

«Le prévenu a enfreint intentionnellement la loi en un lieu qu’il connaissait bien car faisant partie de son territoire d’intervention»

Dans le cas présent, «le tribunal a acquis la conviction absolue que le prévenu a enfreint intentionnellement la loi en un lieu qu’il connaissait bien car faisant partie de son territoire d’intervention». Il a infligé à ce chauffard pas tout à fait comme les autres 15 mois de prison avec sursis pendant deux ans pour violation grave qualifiée de la législation routière. La Cour a renoncé à assortir cette peine d’une amende immédiate, considérant que l’intéressé a largement été puni par la perte de son emploi après trente-cinq ans de service et l’impossibilité d’en retrouver un dans la police. Cette sanction est conforme à celle requise par le procureur général adjoint Franz Moos.

L’accusé a expliqué qu’il venait de recevoir un appel l’informant que sa mère âgée et malade, hospitalisée la veille, avait été placée sous oxygène à l’Hôpital de Montreux. S’il avait foncé, c’était par crainte de ne plus la revoir vivante. «Le secteur du Dézaley est le seul où je pouvais gagner du temps», a-t-il affirmé. Et quand le président du tribunal observe que ce gain n’excédait pas une minute sur ce tronçon de 2,5 kilomètres, la défense, par la voix de Me Christian Favre, souligne que cette minute peut valoir une éternité dans un tel cas de figure. Cette maman, avec laquelle le policier entretenait une relation qualifiée de symbiotique par leur médecin traitant, est décédée quelques semaines plus tard.

Un désarroi fictif

«Il est regrettable qu’on ait l’impression qu’il cherche à fuir ses responsabilités par tous les moyens», a déploré le procureur. Le magistrat et les juges après lui se sont refusés à croire à un état de détresse du policier ce jour-là, à une émotion violente ou à un profond désarroi qui aurait rendu excusables les fautes commises. La Cour constate que, «lorsqu’il a réalisé qu’il avait été flashé, il a fait demi-tour pour venir au poste de Lutry. Le collègue qui l’y a accueilli se souvient qu’il était choqué, mais assez calme, qu’il n’a pas fait part de l’urgence à se précipiter au chevet de sa mère.»

Le Ministère public a néanmoins reconnu que «le mobile diffère sensiblement des explications habituelles que donnent les automobilistes». Ces circonstances particulières ont été prises en compte par le tribunal: «On peut comprendre qu’un état d’égarement l’a poussé à prendre des risques inconsidérés.» (TDG)