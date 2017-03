Le peuple devra trancher sur l’avenir des retraites

Cœurs sensibles s’abstenir. La réforme des retraites Prévoyance 2020 s’est jouée à une voix près, jeudi au Conseil national. Elle a obtenu les 101 voix qui lui étaient absolument nécessaires pour passer le cap. Si une seule voix avait manqué à l’appel dans le camp de la gauche, du PDC, des Vert’libéraux, du Parti bourgeois-démocratique et de la Lega, la réforme des retraites partait directement à la poubelle. Autant dire que la tension était à son comble au moment du vote. Maintenant que le parlement a donné son feu vert, la bataille va se déplacer devant le peuple. Celui-ci tranchera le 24 septembre.

Lors de l’ultime débat au Conseil national, Barbara Schmid-Federer (PDC/ZH) a rappelé que la réforme de l’AVS et du 2e pilier représente un «compromis historique» qui ne satisfait pleinement personne. La gauche doit avaler la hausse de la retraite des femmes de 64 à 65 ans et la baisse du taux de conversion dans la prévoyance professionnelle. La droite, elle, doit céder sur des hausses de TVA et des cotisations sociales de prévoyance ainsi que sur une augmentation mensuelle de 70 francs de l’AVS.

Un compromis? «Un diktat de la gauche et du PDC!» tonne la droite conservatrice et libérale. Remontés comme des pendules, l’UDC et le PLR font feu de tout bois contre «l’arrogance» de la majorité qui n’a pas voulu rediscuter de la mesure «arrosoir» des 70 francs sur l’AVS.

Le chef de groupe PLR Ignazio Cassis parle même de «mépris» alors que la gauche se fait tout miel pour vanter la nécessité de cette réforme. Curieuse impression. On se croirait dans la suite du film Réforme de l’imposition des entreprises III, avec des acteurs qui auraient inversé leurs rôles.

Un texte «d’une importance vitale»

Alain Berset sait qu’il joue son bilan au Conseil fédéral. Si la réforme échoue, il aura travaillé cinq ans pour rien. Il exhorte les élus à adopter le texte, «d’une importance vitale pour le pays, pour le peuple, pour la place économique et pour la stabilité de nos institutions». Au vote, le projet passe de justesse. L’ironie de l’histoire? C’est la Lega, parti honni du PS, qui, en votant deux fois oui, sauve la réforme engagée par Alain Berset…

Aucune explosion de joie chez les vainqueurs, ni abattement chez les vaincus au moment du verdict. Tout le monde sait que le dernier mot reviendra au peuple. Vu qu’il y a une hausse de la TVA, un vote est obligatoire. Et il a une incidence sur toute la réforme. Mais la gauche dure, en désaccord avec le PS, ne veut pas attendre tranquillement cette échéance. Elle va lancer un référendum pour s’opposer à ce qui la fâche le plus: l’âge de la retraite des femmes et le taux de conversion. C’est ce que nous confirme le permanent de SolidaritéS, Sébastien Schnyder. «Il n’est pas question de laisser passer ces attaques énormes sur les retraites. Il faut quitter ce système en faillite et intégrer le 2e pilier dans l’AVS». Des forces syndicales et féministes feront partie du référendum.

A droite, pour d’autres raisons, l’USAM et l’Union patronale s’opposeront à la réforme en septembre. L’UDC, par la voix de son chef de groupe parlementaire Adrian Amstutz, martelait jeudi déjà son slogan de campagne. «Non à une réforme où plus de deux millions de retraités ne toucheront pas les 70 francs mais devront financer ce cadeau en payant plus de TVA.»

Syndicats et féministes acquis

A gauche, les directions des grandes centrales syndicales sont acquises à la réforme. Elles doivent encore la faire entériner par leur base ces prochains jours. Les grandes figures du féminisme, comme Christiane Brunner ou Ruth Dreifuss, ont également donné leur blanc-seing. Le chef de groupe parlementaire PS Roger Nordmann aborde donc avec confiance la campagne. «Nous consolidons l’AVS et le 2e pilier en maintenant le niveau des rentes. Toutes les femmes, jusqu’à un revenu de 40 000 fr., peuvent partir à la retraite à 64 ans avec au moins le même revenu. Et les femmes et les hommes licenciés par leur entreprise après 58 ans peuvent rester dans leur caisse de retraite et ne seront plus éjectés.» Il fustige un PLR «irresponsable», dont le plan B est la retraite à 67 ans.

Au-delà de la bataille des retraites, c’est le rapport des forces au parlement qui se joue avec cette votation cruciale. Si le PS sort une nouvelle fois vainqueur, après sa victoire spectaculaire sur la réforme des entreprises en février, il aura définitivement fait exploser le bloc de droite durant cette législature. (TDG)