Le mois de décembre a été le plus sec en 150 ans

La Suisse a connu le mois de décembre le plus sec en plus de 150 ans et l'un des mois les plus secs jamais enregistrés, ont déclaré les météorologistes samedi.

Avec une moyenne de deux millimètres de précipitations en décembre 2016, le Plateau suisse a connu son mois le plus sec depuis le début des relevés de températures en 1864, a indiqué l'office fédéral de Météorologie et climatologie, ou MétéoSuisse, à la chaine publique RTS.

De nombreux endroits de l'ouest du pays n'ont pas vu tomber une seule goutte de pluie ou un seul flocon de neige, a précisé MétéoSuisse, soulignant que l'on enregistrait habituellement en décembre une moyenne de 90 millimètres de précipitations sur les plaines suisses.

Record après 1865 et 1893

Avant cette année, le mois de décembre le plus sec s'était produit en 1963, avec 4,8 millimètres de précipitations sur les plaines, a encore indiqué MétéoSuisse.

Décembre 2016 fait partie du palmarès des trois mois les plus secs sur le Plateau suisse de toute l'histoire, après septembre 1865 (1,7 mm de précipitations) et avril 1893 (1,1 millimètre de précipitations).

Des températures inhabituellement élevées ont aussi été enregistrées dans les Alpes suisses.

Ainsi, au sommet du Jungfraujoch (BE), la température a dépassé de 3,46 degrés la norme des 30 dernières années, faisant de ce mois de décembre le troisième le plus chaud depuis le début des relevés de température. Les météorologistes n'ont pas donné d'explication pour ces températures anormalement élevées et ce temps sec inhabituel. (afp/nxp)