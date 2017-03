«Le médecin doit partager ses responsabilités»

La pénurie sévit au sein des médecins de famille. Un problème connu des politiques. L’encouragement de la profession est même inscrit dans la Constitution depuis 2014. Pour assurer la qualité des soins, l’association des Médecins de famille et de l’enfance (MFE) propose de miser sur l’interprofessionnalité. La doctoresse Brigitte Zirbs Savigny, membre du comité de la MFE explique de quoi il s’agit. Interview.

Que faut-il entendre par interprofessionnalité?

Les professionnels de la santé ne doivent plus travailler les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. En partageant le travail, on allège la charge des médecins de famille et ainsi on peut fédérer de la relève. Le problème n’est pas juste la pénurie, il y a aussi le vieillissement de la population qui fait augmenter le nombre de patients, la complexité des cas et les suivis à domicile. Travailler ensemble et de façon coordonnée devient donc une nécessité pour assurer la qualité et la continuité des soins. Si c’est l’infirmière qui s’occupe du pansement ou le pharmacien du suivi thérapeutique, alors le médecin a plus de temps pour les cas complexes. L’idée n’est pas de déléguer les responsabilités, mais de les partager

Le Parlement a refusé de revaloriser le travail des infirmières. Une initiative est en cours de récolte de signatures, mais les médecins n’en veulent pas. Pourquoi?

L’objectif de cette initiative est de promouvoir une seule profession. Mais si les infirmières ont plus d’autonomie et qu’elles travaillent dans leur coin, ça ne contribue en rien à l’amélioration de la qualité des soins pour le patient. Ce n’est qu’en travaillant en équipe et de manière coordonnée que la satisfaction des soignants et du patient peuvent être assurés de manière durable. Notre vision demande un changement fondamental de culture. Elle passe aussi par une promotion de nouvelles structures qui promeut un modèle avec des professionnels de la santé au même endroit pour qu’il y ait un espace pour échanger. Mais le temps passé à échanger devra alors aussi être rémunéré.

Ça ne règle pas le problème de la pénurie de médecins de famille. 58% d’entre eux doivent continuer à travailler après la retraite...

Cela va déjà faciliter la prise en charge de certains patients complexes. Pour attirer les jeunes, il faut changer l’image du médecin de famille qui est encore vu comme un pourvoyeur de patients pour spécialistes. Notre métier est passionnant, il s’éloigne de la médecine scientifique et se rapproche de la médecine de l’humain. L’interprofessionnalité et les échanges avec les autres acteurs de la santé peut aussi être un argument pour attirer les jeunes. Mais on n’échappera pas à la revalorisation des salaires.

Votre vision est-elle partagée par tous les médecins?

Elle est plus difficile à faire passer chez les spécialistes. Alors que la vision du médecin de famille est transversale - il voit le traitement à long terme et ses implications - celle du spécialiste est ciblée sur la maladie dont il connaît parfaitement le traitement. Il ne voit donc pas forcément l’intérêt du travail en équipe. Mais nous travaillons pour sensibiliser et communiquer. Un changement de culture, ça prend vite 10 à 15 ans.