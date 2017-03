Le mécanicien évite de justesse l'éboulement

La ligne ferroviaire du Brünig, qui relie Lucerne à Interlaken (BE), a été fermée au trafic vendredi en raison d'une chute de pierres entre Meiringen (BE) et Brünig-Hasliberg (BE). Un service de bus a été mis en place entre ces deux gares.

Entre 5 et 6 mètres cube de pierres sont tombés sur la voie jeudi vers 20h15, a indiqué vendredi la compagnie ferroviaire Zentralbahn (zb). Le conducteur de la locomotive d'un train reliant Lucerne à Interlaken a pu freiner à temps.

Le convoi a dû retourner à Brünig-Hasliberg. De là, les passagers ont été transférés dans des bus et ont pu poursuivre leur voyage. La ligne reste fermée en tout cas jusqu'à vendredi soir, le temps de dégager la voie et de procéder à un examen de la situation géologique, selon la zb. (ats/nxp)