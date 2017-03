Le gouvernement n'a pas atteint tous ses objectifs

Le Conseil fédéral n'a rempli que partiellement ses objectifs l'an dernier. Sur les 16 qu'il s'était fixés pour 2016, seuls trois sont atteints, quatre le sont en majeure partie et neuf partiellement. Relations Suisse-UE, coûts de la santé et lutte contre le réchauffement climatique sont des domaines qui ont péché.

Le gouvernement suisse n'a su que partiellement renouveler et développer ses rapports avec l'Union européenne (UE) en sauvegardant sa marge de manoeuvre politique et ses intérêts économiques à long terme, peut-on lire dans le rapport de gestion 2016 du Conseil fédéral publié mercredi. Ce dernier l'a approuvé le 15 février.

Concernant la politique européenne, «aucune solution consensuelle n'a pu être trouvée jusqu'à présent dans le cadre des consultations avec l'UE au sujet de la gestion de l'immigration», note le Conseil fédéral dans un communiqué.

En raison des questions sur la libre circulation des personnes, restées ouvertes jusqu'à la fin de la session d'hiver, d'autres domaines ont été impactés: la participation de la Suisse à la lutte contre le changement climatique et l'approvisionnement du pays en énergie sont eux aussi seulement en partie atteints.

Coûts de la santé

Le Conseil fédéral n'est pas non plus parvenu à «endiguer la croissance des coûts, améliorer la qualité des soins et renforcer la transparence dans le domaine de la santé». L'objectif est partiellement atteint.

Un objectif est atteint lorsque toutes les mesures sont réalisées. Il est en majeure partie atteint lorsqu'au moins 75% des mesures sont réalisées, partiellement atteint si entre 25 et 74% des mesures sont réalisées et non atteint si moins de 25% des mesures sont réalisées.

Parmi les priorités de l'année passée figurent le programme de stabilisation pour 2017-2019, la stratégie «Suisse numérique», le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pour 2017-2020, le rapport sur la définition du service public dans le domaine des médias, le message sur la coopération internationale pour 2017-2020, la réforme des prestations complémentaires, le nouveau rapport sur la politique de sécurité de la Suisse et la stratégie de politique étrangère pour 2016-2019.

Les commissions de gestion du Conseil national et du Conseil des Etats se pencheront sur le rapport de gestion au printemps. Les deux Chambres du Parlement l'examineront lors de la session d'été, en juin. (ats/nxp)