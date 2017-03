«Le créneau de «L’Agefi», c’est le foisonnement de l’économie réelle»

Le journaliste et politicien succédera à François Schaller le 1er mai prochain, a révélé Bilan mardi. Sans le dévoiler, il prédit un projet de relance capitalistique et éditoriale du titre économique et financier. En ligne et (encore) sur papier.

Quelle est l’origine de ce retour au journalisme?

François Schaller m’en a parlé il y a déjà trois ans. Nous entretenons des relations proches, j’ai été chroniqueur à L’Agefi. Les choses se sont accélérées. François a 62 ans, il va prendre du champ mais rester éditorialiste, c’est une voix singulière dont la Suisse a besoin.

Comment allez-vous gérer votre double casquette de politicien et de rédacteur en chef?

L’Agefi doit rester un journal économique et financier, pas une tribune politique. Il sera le militant des conditions-cadres de l’entrepreneuriat. Son créneau, c’est le foisonnement incroyable de l’économie réelle qui nous entoure, qui ne cesse de m’étonner depuis cinq ans que je m’y plonge plus fortement. Les titres généralistes, malgré leurs efforts, ne peuvent en rendre compte suffisamment, il y a donc une place à développer pour nous. Nous n’aurons pas de dogme partisan. Et pour le reste, je ne vais pas gérer la manière dont ma position sera perçue. Ce sera la preuve par l’acte.

L’actionnaire principal, l’homme d’affaires franco-suisse Alain Duménil, est en délicatesse avec le fisc français. Antoine Hubert, actionnaire du titre et administrateur du groupe Aevis Victoria, a fait une offre de reprise en novembre dernier. Où en est-on? Quel est le modèle d’affaires du journal, en difficulté ces derniers temps?

Le projet d’actionnariat et de développement éditorial sera dévoilé dans un mois. C’est un projet durable, solide, qui veut faire de L’Agefi une entreprise rentable. Elle sera présente en ligne et sur papier – certainement plus de manière quotidienne dans cette version. Nous nous donnerons le temps de la réflexion. Nous voulons capitaliser sur un lectorat fidèle (ndlr: 17 000 lecteurs selon les dernières estimations, mais «L’Agefi» n’est plus contrôlé par la REMP). (TDG)