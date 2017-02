Le chômage a augmenté en janvier

Le taux de chômage en Suisse a augmenté à 3,7% en janvier, en hausse de 0,2 point sur un mois.

Par rapport à janvier 2016, le chômage a augmenté de 822 personnes ( 0,5%), a annoncé jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) dans un communiqué. Le nombre de chômeurs n'avait plus atteint un tel niveau depuis mars 2010.

La dégradation du marché du travail est toutefois à relativiser, car en termes désaisonnalisés le taux de chômage reste stable à 3,3%. L'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits se chiffre à 226'861 personnes, soit 3448 de plus que le mois précédent et 4110 de plus qu'en janvier 2016. (ats/nxp)