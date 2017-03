Le boss de Caritas critiqué pour avoir engagé ses filles

Scandale ou pas scandale? Le directeur de Caritas Suisse, Hugo Fasel, emploie ses deux filles au sein de l'organisation caritative qui lutte contre la pauvreté dans notre pays. C'est ce que révèle jeudi la Weltwoche. Et le journal penche clairement pour la première réponse. En effet, il tire un parallèle avec l'affaire Bruno Le Roux, du nom du ministre de l'Intérieur français qui a démissionné il y a peu après avoir admis avoir embauché ses deux filles comme collaboratrices parlementaires pour des «emplois d'été».

Mais les deux filles de Hugo Fasel ne disposent pas d'emplois provisoires, relève la Weltwoche. L'une d'elles est en effet responsable à 100% de la centrale des habits et l'autre travaille à 40% à la réception.

Pour Caritas Suisse, «financé essentiellement par des dons et l'argent des contribuables», ces emplois ne posent pas de problème, souligne le journal dirigé par le conseiller national UDC Roger Köppel. En effet, selon Odilo Noti, le responsable communication & marketing de l'organisation, les postes vacants ont été publiés conformément aux directives et repourvus selon la méthode approuvée.

Ces emplois poseraient problème uniquement si les deux filles étaient directement subordonnées à leur père, estime-t-il. Ce qui n'est pas le cas puisque la centrale des vêtements, dirigée par l'une d'elle, n'est pas liée à la direction et en plus se situe non pas à Lucerne, au siège de Caritas Suisse, mais à Emmenbrücke, tout proche. Quant au poste de l'autre fille, il se situe bel et bien au siège de l'organisation. Mais elle n'a pas de contact direct avec son père, selon Odilo Noti.

En toute transparence

Caritas Suisse se défend en outre en indiquant que ces engagements ont été effectués en toute transparence dans l'entreprise, sans susciter de critiques à l'interne.

Ce qui serait faux selon la Weltwoche. Le journal indique que dès l'arrivée dans la maison des filles Fasel, le président de l'association du personnel, qui a démissionné depuis, a envoyé une lettre à l'ensemble du conseil de direction. La missive indiquait que même si un processus de sélection professionnelle avait été effectué, l'association considérait ces emplois comme «problématiques» et «difficiles». Selon elle, les nouvelles arrivantes auraient du mal à faire face aux préjugés. Et les employés n'oseraient plus émettre de remarques critiques en leur présence lors des réunions.

Selon la Weltwoche, la direction de Caritas frôlerait en outre l'illégalité. Ainsi le règlement prévoit que ses membres n'ont pas le droit d'être liés les uns aux autres ou d'être mariés. Mais Odilo Noti rétorque: ce règlement de bonne gouvernance ne concernerait que les organes de la direction, pas les employés. Le comité de l'association du personnel voit les choses tout à fait différemment depuis 2015, indique le journal. Bien que les postes attribués à la parenté soient possibles légalement, ils ne sont pas très bien vus. D'autant que Caritas jouit d'une reconnaissance morale tant à l'interne qu'à l'externe. (nxp)