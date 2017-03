Le boom des sociétés de sécurité privées inquiète les polices

Alors que les chiffres de la criminalité baissent, le nombre de sociétés de sécurité privées explose: en cinq ans, 689 entreprises ont été créées en Suisse, révèle le SonntagsBlick . En tout, selon l’Office fédéral de la statistique, le pays compte plus de 818 entreprises disposant de 20 456 employés.

Ces derniers assurent aujourd’hui de plus en plus de services, des veilles de nuit à la sécurité des grands événements festifs ou sportifs, des centres d’asile ou même des patrouilles dans des communes. La Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) surveille cette évolution de près. «Beaucoup sont d’avis que la police coûte trop cher. De plus en plus de communes s’adressent aux prestataires privés, explique sa présidente Johanna Bundi Ryser. Ils endossent toujours plus de tâches au sein de l’espace public. La sécurité risque de devenir un véritable marché.»

«Beaucoup sont d’avis que la police coûte trop cher. De plus en plus de communes s’adressent aux prestataires privés»

La FSFP souhaite qu’une loi uniformise les activités de ces entreprises. Alors que certains cantons imposent des règles strictes, d’autres, à l’instar de Zurich et Berne, se montrent peu exigeants. La FSFP et la Conférence des directeurs cantonaux de justice et de police (CDJP) estiment pourtant que ces activités doivent être étroitement encadrées, d’autant plus que des dérives ont déjà été signalées: début 2016, des Securitas ont par exemple été accusés de mauvais traitements à l’encontre des requérants du centre de Kreuzlingen (TG), dont ils assuraient la sécurité.

Concordat romand

La conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH) a porté cette revendication à Berne en déposant une motion réclamant une loi fédérale. Le Conseil fédéral a rejeté l’idée, estimant que la question relevait de la compétence des cantons. Contrairement aux Alémaniques, les Romands ont adopté en 1996 déjà un concordat encadrant les activités des sociétés privées. Ils ne voient pas non plus l’utilité d’une telle loi – «à moins qu’elle ne se calque sur notre système, nuance le président de la Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité (CES), Benoît Rey. Il fonctionne très bien!»

En 2016, la Suisse romande comptait 225 sociétés de sécurité et plus de 10 000 agents autorisés. Le concordat contraint les chefs des entreprises et leurs employés à démontrer leur «honorabilité», notamment via des formations ou l’assurance d’un casier judiciaire vierge. Un examen écrit et oral permettant de vérifier leurs connaissances de la loi ainsi que leur vision de la sécurité est également nécessaire. En 2016, une centaine d’avertissements ou d’amendes ont ainsi été émis à l’encontre de chefs d’entreprise et d’agents ayant violé la législation. Les suspensions (11) et les révocations d’autorisation (12) sont rares.

«Ces chiffres démontrent bien que notre système permet d’éviter au maximum les dérapages», se félicite Benoît Rey. Il cite lui-même l’affaire du Rooftop 42 en contre-exemple, du nom d’un bar genevois dont l’agent de sécurité a tabassé à mort un père de famille. «Il s’agit justement d’un cas où nos règles n’ont pas été respectées, puisque le patron de l’établissement n’avait pas demandé l’autorisation d’employer cet agent.» N’est-il pas malgré tout dangereux de trop déléguer au privé une tâche étatique? «Ces agents privés n’ont pas plus de droits que vous et moi. Leur rôle est essentiellement d’assurer une tâche d’observation, voire de dénonciation. Le travail d’intervention revient toujours à la police.» (TDG)