Le Youtubeur morgien qui séduit la Toile

En un an, il s’est fait un nom dans le cercle très fermé des youtubers romands. Les courts-métrages que le jeune Morgien Noam Yaron, 19 ans, met en ligne sur le site de partage de vidéos cartonnent. Juste récompense, il a été invité à participer au Royaume du Web, le premier salon suisse réservé aux talents de la Toile, qui aura lieu les 6 et 7 mai à Palexpo. Il y côtoiera Norman, la star française, dont la chaîne YouTube compte plus de 6 millions d’abonnés.

Noam Yaron n’en est pas là avec ses 6000 fidèles sur YouTube, mais il est sans conteste l’une des personnalités du Web romand qui monte. «Ses vlogs (ndlr: vidéos mises en ligne) sont pleins de fraîcheur et sont une très bonne représentation de ce qui se fait actuellement dans le milieu en Suisse», salue Bertrand Saillen, directeur artistique du Royaume du Web.

Dans sa chambre d'ado

Armé de son reflex numérique et de son trépied – «le tout acheté d’occasion. On peut faire beaucoup avec très peu!» –, Noam Yaron réalise ses vidéos dans sa chambre d’ado, en s’entourant de ses amis.

Exemple avec Les sportifs clichés VS réalité



Fervent défenseur du culot, le jeune fonceur n’a pas hésité à contacter des youtubeurs français connus, tels que le mentaliste Fabien Olicard, pour réaliser des partenariats. Résultat: 30 000 vues.

Dans la vie réelle, Noam Yaron, alias Chico Nono, ne perd rien de son sourire et de sa capacité à transmettre sa positive attitude. Si son visage angélique ne trahit pas son âge, son discours, sérieux, posé, professionnel, contraste lorsqu’il aborde ses activités. «J’ai organisé mon premier événement à la fin du gymnase, pour mon travail de maturité. Certaines personnes ne me prenaient pas forcément au sérieux. Mais, pour moi, l’expérience est dans la tête, l’âge n’est qu’un chiffre», confie-t-il.

Champion de maths

Les chiffres, le jeune Morgien les maîtrise parfaitement. Il baigne dedans depuis longtemps. A son palmarès sont ainsi accrochés une maturité en maths-physique et un titre de champion suisse de maths. Il possède encore bien d’autres talents dans des domaines très divers. «J’ai aussi été champion suisse de Scrabble et de natation en eau libre. Je suis touche-à-tout. J’aime m’imposer sans cesse de nouveaux défis. Grâce à la vidéo, j’ai donc trouvé ma voie», raconte Noam Yaron.

La vidéo est une passion toute récente. Elle date d’il y a une année seulement. Avec son frère, dont il est très proche, il réalise son premier sketch humoristique sur les différences entre les enfants et les ados. La vidéo (ci-dessous) atteint très vite plus de 1000 vues.

Cette exposition soudaine les met aussi sous le feu de la critique. Ce qui est difficile à endurer pour son complice, qui quitte l’aventure. «Pour moi, c’est très constructif. Je suis autodidacte et cela me permet de m’améliorer. Aujourd’hui, ma communauté est éclectique et elle me donne des retours très positifs.»

Spectacle à Morges

Si sa spontanéité est authentique, rien n’est laissé au hasard pour la gestion de ses différents comptes sur les réseaux sociaux. La fibre marketing-communication qu’il développe dans le cadre de ses études à Polycom est mise à profit. Et pas seulement sur le Web. Le 20 janvier, il organise avec une amie le spectacle Re-Act for the Cause, qui réunira une trentaine d’artistes sur la scène de Beausobre. A Morges toujours, la Fondation Bolle lui a confié la réalisation de sa dernière pub.

Mais c’est tout de même face à la caméra qu’il préfère être. «Mes objectifs pour 2017, ce sont 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et jouer dans un film ou une série!» (TDG)