Le SRC sera mieux armé mais plus surveillé

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) sera mieux armé mais aussi plus étroitement surveillé. Le Conseil fédéral a posé vendredi les jalons de cet encadrement. Il a mis une ordonnance en consultation jusqu'au 16 juin.

Dès septembre en principe, les agents du SRC pourront surveiller des communications (courrier, téléphone, courriel), observer des faits dans des lieux privés, si nécessaire en installant micros ou caméras, ou perquisitionner secrètement des systèmes informatiques et y installer des «chevaux de Troie».

Le SRC pourra aussi faire enregistrer des communications sur Internet. Pas question toutefois de toucher à ces signaux si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse ni d'utiliser des indications concernant des personnes et entreprises helvétiques comme mots-clés de recherche.

Ces recherches seront soumises à une procédure d'autorisation en cascade, impliquant le Tribunal administratif fédéral (TAF) et des membres du gouvernement. Les nouveaux moyens accordés au SRC, avalisés par le peuple en septembre dernier, s'accompagnent d'un nouveau dispositif de surveillance.

Autorité de surveillance

Une autorité indépendante sera créée. Son chef sera nommé par le Conseil fédéral. En attendant une éventuelle externalisation, l'ordonnance précise que cette autorité sera rattachée au Secrétariat général du Département fédéral de la défense (DDPS).

Elle recevra régulièrement tous les documents concernant les activités du SRC destinés au ministre de la défense, au Conseil fédéral ou aux organes de la haute surveillance parlementaire.

Tout militaire ou membre d'une unité administrative surveillé ou interrogé par cette autorité sera tenu de lui communiquer les renseignements dans leur intégralité et dans le respect de la vérité. Les militaires et le personnel de la Confédération ne devront subir aucun préjudice lorsque les renseignements fournis sont fondés sur la vérité.

Organe pour l'exploration

D'autres organes de surveillance seront à pied d'oeuvre: Délégation des commissions de gestion du Parlement, Délégation des finances, Département de la défense et Conseil fédéral. Une instance autonome s'ajoutera pour examiner l'exploration radio et d'Internet. Cet organe indépendant (OIC) sera composé de trois à cinq membres de l'administration fédérale, nommés par le Conseil fédéral.

Le DDPS ne devra pas en assumer la présidence ni constituer la majorité des membres. Pour y siéger, il faudra disposer de connaissances en télécommunication, en politique de sécurité et en protection des droits fondamentaux.

Le SRC et le Service de renseignement de l'armée devront annoncer à l'OIC chaque nouveau mandat d'exploration, et la liste des notions clés. L'exploration débutera indépendamment du lancement de l'analyse par l'organe.

Ce dernier pourra notamment contrôler la légalité des mandats d'exploration, consulter les demandes et les décisions s'y référant ainsi que les documents du centre chargé des opérations. Il pourra aussi analyser les résultats obtenus et les procédures appliquées ainsi qu'interroger le personnel concerné.

Communication régulière

Les mandats d'exploration sera analysés en général annuellement et leur exécution dans les six mois qui suivent le début de l'opération. Un rapport devra être remis chaque année au ministre de la défense et au Conseil fédéral. Le TAF pourra aussi demander des informations.

L'autorité indépendante de surveillance du SRC et l'OIC devront coordonner leurs activités, par exemple en s'informant mutuellement des résultats de leurs activités. L'ordonnance règle encore l'activité des autorités cantonales de surveillance, qui devront notamment contrôler que les organes cantonaux d'exécution ne gèrent aucun fichier qui leur soit propre.

