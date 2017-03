Le Palais fédéral envahi de bonnets roses

Ce n'est pas tous les jours que l'on voit les parlementaires s'adonner aux joies du tricot. C'est pourtant ce qu'ont fait plusieurs politiciens ce mercredi dans la salle des pas perdus du Palais fédéral à l'instigation d'un groupe de conseillères natioanles. Ceci à l'occasion de la 40e journée internationale des droits des femmes.

Si le PS a rallié le plus grand nombre de parlementaires masculins à la cause féminine, on a pu également voir certains hommes de droite monter des mailles, à l'image du Valaisan Philippe Nantermod qui est le premier représentant du «sexe fort» PLR à avoir demandé à faire partie des membres actifs du PLR femmes.

L'événement avait lieu aussi en dehors du Palais fédéral. La place Fédérale a été envahie par des centaines de personnes vêtues de bonnets roses, ou «pussyhats», mercredi. Les organisations à l'origine de l'action demandent plus d'égalité envers la gente féminine.

Par solidarité avec les autres mouvements internationaux de lutte féministe, les manifestants, femmes et hommes, ont émis un signal contre la discrimination, l'intolérance, la violence et le sexisme. Les femmes doivent pouvoir jouir d'une sécurité sociale et économique, de salaires justes et décents ainsi que d'une meilleure conciliation entre famille et travail, ont-ils revendiqué.

Le mouvement des bonnets roses a commencé lors de l'investiture du président américain Donald Trump: portant ces «pussyhats», des milliers de femmes aux Etats-Unis et de par le monde protestaient contre le milliardaire, faisant allusion à son sexisme. Depuis, les couvre-chefs évoquant des oreilles de chat symbolisent la lutte globale contre la discrimination des femmes.

Contre la réforme vieillesse

En Suisse romande, les femmes syndicalistes appellent à la mobilisation mercredi à 17h30 à Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds (NE), Lausanne, Neuchâtel et Vevey (VD). Elles protestent contre la réforme Prévoyance vieillesse 2020.

Elles demandent au comité et aux délégués de l'Union syndicale suisse (USS) de «refuser une réforme des retraites qui se fait sur le dos des femmes», expliquent-elles dans un communiqué. Une lettre en ce sens a été signée par plus de 300 syndicalistes. «L'élévation de l'âge de la retraite des femmes est une économie inacceptable et un démantèlement injustifié d'un droit acquis», poursuit le communiqué.

Pour les signataires, il s'agit d'un «affront de trop», que les femmes n'acceptent pas. Et d'énumérer l'égalité hommes-femmes qui stagne, le travail gratuit toujours pas reconnu, la banalisation du sexisme et la réalité quotidienne des violences à l'encontre des femmes.

(nxp)