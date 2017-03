Le PLR et le PDC éjectent Freysinger du pouvoir

Battu pour 2124 voix. Oskar Freysinger a perdu sa place au Conseil d’Etat valaisan. Porté au pouvoir en 2013 par plus de 56 000 citoyens, le ténor de l’UDC a échoué hier à la 6e place lors du second tour de l’élection. «Il paie le prix d’une politique agressive, de fréquentations nauséabondes et de plusieurs scandales», estime Christophe Darbellay, tout sourire à deux pas du quartier général de l’UDC, au centre-ville de Sion. L’ancien conseiller national et ex-président du PDC suisse a été aisément élu aux côtés de ses colistiers Roberto Schmidt et Jacques Melly. Il s’imposera sans doute comme le nouvel homme fort du gouvernement cantonal. Les deux sièges restants reviennent à la ministre sortante Esther Waeber-Kalbermatten et au candidat PLR Frédéric Favre. Un entrepreneur de 38 ans, novice au politique, permet ainsi au Parti libéral-radical de reconquérir un siège gouvernemental dont il avait été éjecté il y a quatre ans. «C’est un jour historique pour nous!» exulte René Constantin, président du PLR valaisan. Le scrutin, qui a passionné toute la Suisse du fait des personnalités en lice, a mobilisé 61,35% des électeurs.

En ce dimanche ensoleillé, Oskar Freysinger brillera par son absence, laissant à ses partisans le soin de commenter sa déroute (lire ci-contre). «Ils ont commis une erreur stratégique monumentale en tentant de former une majorité conservatrice», assène Christophe Darbellay. Au premier tour, l’UDC avant débauché un démocrate-chrétien pur et dur, Nicolas Voide, pour proposer aux citoyens une liste de droite ambitieuse. Au soir du 19 mars, l’échec s’avère cuisant.

Rossini dit adieu à la politique

L’autre grand battu du jour, c’est Stéphane Rossini. Parvenu à la 5e place il y a deux semaines, l’ancien conseiller national socialiste a été relégué au 7e et dernier rang hier. Pour lui, une seule explication possible: «Le mot d’ordre du PDC a bien porté: tous contre Rossini, tous contre deux socialistes au Conseil d’Etat». Présidente du PS du Valais romand, Barbara Lanthemann acquiesce: «La crainte du rouge reste tellement forte dans ce canton… Stéphane est un politicien intègre, qui ne louvoie pas avec ses convictions. Il fait peur à ceux qui veulent garder leurs privilèges.» L’intéressé confirme qu’il vivra désormais «sans la politique». «Et je m’en réjouis», ajoute-t-il, avant d’être happé par la foule de journalistes.

René Constantin admet que son poulain a bénéficié du soutien du tout-puissant PDC. «Mais nous avons aussi gagné la confiance de beaucoup de gens non affiliés à des partis, analyse-t-il. Le style Favre a plu d’entrée, et cela s’est confirmé durant la campagne. Aujourd’hui, c’est la victoire de la droite libérale face à la droite conservatrice.»

La nouvelle législature débutera le 1er mai. Le camp PDC ne fait pas mystère de ses revendications: il veut conserver l’économie et prendre la main sur la formation, jusqu’ici confiée à Oskar Freysinger. «Nous devons travailler pour un Valais plus ouvert, conclut Christophe Darbellay. Il faut améliorer les conditions-cadres pour l’emploi dans ce canton et faire en sorte que nos étudiants reviennent plus nombreux travailler chez nous.» En attendant ces lendemains qui chantent, une bonne partie du Valais a commencé par faire la fête hier soir.

Frédéric Favre, l’inconnu devenu ministre

«Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.» Pour se présenter au grand public, Frédéric Favre a fait sienne cette citation de Mark Twain. Avant de se lancer dans la course au Conseil d’Etat, il n’avait aucune expérience en politique. Il s’est engagé en mai 2016 seulement en assumant la présidence ad interim du PLR de Vétroz, le village où il réside, dans la perspective des élections communales. Le parti cantonal l’a adoubé l’automne dernier, faute de candidats potentiels plus connus. Pour aboutir, contre toute attente, à la spectaculaire élection d’hier.

Le futur ministre, âgé de 38 ans, est marié et père de trois enfants. Titulaire d’un brevet fédéral en assurances sociales et d’un diplôme fédéral en ressources humaines, il dirige le département RH de Migros Valais, l’un des plus gros employeurs du cantonal. Une expérience de gestion dans l’économie privée qu’il a fait valoir tout au long de la campagne, impressionnant bon nombre d’observateurs par son aisance. Hier, c’est en dans un allemand plus que correct qu’il a donné sa toute première interview d’élu. «J’ai des choses à apprendre, mais comme je suis un homme de défis, je suis serein.» Quand il qualifie son résultat de «fantastique», il le fait d’une voie calme, à mille lieues de l’exubérance affichée par Oskar Freysinger en 2013.

Côté jardin, Frédéric Favre a trouvé son équilibre en pratiquant le karaté et en tant qu’arbitre de hockey sur glace. Ses priorités pour le Valais? Une fiscalité plus attractive et des emplois. Son action politique sera résolument «de centre droit», promet ce fils de postier. Il pense que le retour à la formule 3 PDC - 1 PS - 1 PLR «ramènera collégialité et force au sein du gouvernement».

Beaucoup pensent déjà qu’il sera redevable au PDC, donc inféodé au clan de Christophe Darbellay. «Non, clame René Constantin, son président de parti. Frédéric, c’est une tronche. Je peux vous assurer qu’il osera affronter ses collègues quand il ne sera pas d’accord avec eux.» Christophe Darbellay approuve: «Il ne sera pas le petit soldat, mais un des cinq capitaines de ce gouvernement, anticipe le nouvel élu démocrate-chrétien. J’ai pu le voir ces derniers mois: il sait garder son calme dans la tempête».

Même privée de son leader, l’UDC veut rebondir

L’éviction d’Oskar Freysinger constitue un coup de tonnerre: pour la première fois dans l’histoire moderne du Valais, un conseiller d’Etat qui brigue un nouveau mandat n’est pas réélu. L’intéressé a renoncé à se rendre au centre médias de l’Etat du Valais à l’issue du scrutin. «Je lui ai parlé brièvement. Il est déçu mais aussi libéré. Je pense que sa carrière politique en Valais est terminée», a indiqué le conseiller national UDC Franz Ruppen. Au plan national, sa place de vice-président du parti n’est pas remise en question à cette heure. Au micro de la RTS, l’ex-conseiller fédéral Christoph Blocher l’a encouragé à «lutter pour la Suisse».

Franz Ruppen parle d’un «jour triste» pour l’UDC valaisanne et pour son fondateur. Selon lui, la famille PDC a dicté sa loi dans cette élection. «Elle voulait non seulement éviter de se retrouver avec deux socialistes, mais aussi se débarrasser d’Oskar Freysinger. Elle a fait passer ses trois candidats et a obtenu exactement ce qu’elle voulait. Ce sera plus facile, pour le PDC, de gouverner avec quelqu’un d’inexpérimenté.» Franz Ruppen songe bien sûr à Frédéric Favre, le nouveau venu. Il relève le score canon réalisé par le libéral-radical dans le Haut-Valais, où le PLR est pourtant presque inexistant. «Il a eu davantage de voix dans la seule ville de Brigue que dans l’ensemble de la région au premier tour (1338 contre 1026, ndlr), observe-t-il. On a vu des personnalités PLR appeler à voter pour le PDC, et inversement. Ce n’est pas normal». Les divers appels lancés sur les réseaux sociaux pour écarter à tout prix le ministre Freysinger ont sans doute aussi pesé dans la balance.

L’UDC n’a cependant pas dit son dernier mot en Valais. Même privé de son leader, le parti entamera la nouvelle législature en ayant renforcé sa présence au Grand Conseil (23 sièges sur 130, soit 2 de plus qu’aujourd’hui). «Nous allons retourner dans l’opposition et tout faire pour revenir au gouvernement», assure Franz Ruppen. Le conseiller national, fraîchement élu à la présidence de sa ville de Naters, ne cache pas son intérêt pour un poste au Conseil d’Etat. «On verra ce qu’il en est dans quatre ans, mais dans l’optique du maintien du 2e siège haut-valaisan, je suis prêt à y réfléchir.»