Le PDC en tête dans la course au Conseil d'Etat

Les Valaisans renouvellent dimanche leurs autorités cantonales.

Les résultats sont favorables au PDC dans la course au Conseil d'Etat valaisan, sur la base de 15% de bulletins dépouillés environ. Les candidats de la liste se détachent déjà des autres candidats.

Les trois candidats PDC, Roberto Schmidt, Jacques Melly et Christophe Darbellay ont déjà pris une confortable avance sur les dix autres candidats. Les sortants Esther Waeber-Kalbermatten et Oskar Freysinger suivent à plus de 2000 voix.

Un peu plus du tiers des communes, surtout haut-valaisannes ont voté. La participation est de 56% sur l'ensemble du canton. Rien n'est encore joué car les résutats des villes ne sont pas encore tombés.

(ats/nxp)