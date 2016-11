Le Lion’s Club a 100 ans et embauche un «frappadingue»

L’homme était déjà connu pour être frappadingue. On l’avait sous-estimé. L’artiste cinétique montreusien Pascal Bettex vient d’inventer ce qui constitue peut-être la première œuvre d’art connectée du monde, servant de tirelire, de surcroît. Mais, cette fois, l’artiste a été un peu poussé.

Car il s’agit d’une commande du Lion’s Club: «Pour marquer le centenaire de notre mouvement international l’an prochain, et notre forum européen qui aura lieu à Montreux en septembre, nous avons décidé de créer une œuvre unique et emblématique destinée à récolter des fonds pour soutenir nos actions sociales», explique François Grand, membre du comité du Lion’s Club de Montreux et père du projet.

Cette crousille cinétique, intitulée MobiLions (contraction de «mobile» et de «Lion’s»), ne manquera pas d’attirer des espèces sonnantes et trébuchantes. Son système est simple: sur place, le donateur peut y glisser des pièces de 1, 2 ou 5 francs et de 1 ou 2 euros pour voir la sculpture s’activer. Réalisée en sept mois avec des objets récupérés, elle illustre des thèmes chers au Lion’s Club, l’environnement, la faim dans le monde ou la vision oculaire. Pascal Bettex y a intégré une de ses nouvelles inventions qu’il surnomme «les engrenages impossibles», soit des engrenages non circulaires.

A distance

Mais le mécanisme peut aussi être déclenché de n’importe quel endroit du monde par le biais du site Internet du Lion’s Club*. Le donateur extérieur y apporte sa contribution en euros ou en dollars via le système Paypal et peut observer de loin la sculpture tourner grâce à deux webcams. Comme les passants sur place, il verra aussi son nom s’afficher dans la machine, ainsi que la ville où il se trouve. «Via Internet, la sculpture se déclenche en 20 secondes, ajoute Pascal Bettex. Toutefois, en cas de «bouchon», son action sera mémorisée et quelque peu différée.»

D’un poids de 3,5 tonnes, le MobiLions mesure 5 m de long, 2,50 m de haut et autant de large. Il s’active grâce à huit moteurs de 12 volts. Sa température intérieure est maintenue entre 10 et 30 °C pour préserver les ordinateurs qui s’y trouvent. Son prix: 120'000 fr., conteneur à 20'000 fr. compris.

«Notre objectif est de récolter 100'000 fr.»

Vu l’ampleur du projet, il a finalement été porté par les huit sections du Lion’s Club situées entre Vevey et Brigue (VS), qui ont chacune déboursé 5000 fr., le solde de 80'000 fr. étant financé par des sponsors. «Notre objectif est de récolter 100'000 fr. durant l’année à venir pour nos actions sociales grâce à cette machine», confie Laurent Etter, président du Lion’s Club Montreux.

Après le marché de Noël montreusien, le MobiLions sera placé dans plusieurs grandes manifestations, à Montreux (jazz), à Sion, à Zermatt, à Verbier ou encore à Crans-Montana. «Après, nous envisageons de le vendre à l’un de nos sponsors, à un musée, ou de l’installer au siège social international du Lion’s Club à Chicago, aux Etats-Unis.»

Oscarisé

Pour l’heure, l’œuvre de Pascal Bettex suscite un bel écho au sein du club service dans le monde. Et son initiateur, François Grand, a d’ores et déjà reçu le Melvin Jones, du nom du fondateur américain du Lion’s Club. Un Oscar, en quelque sorte. (TDG)