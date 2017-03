Le 2e volet de la stratégie 2050 est quasi mort

Le National se penche ce mercredi sur la 2e partie de la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, après la première sur laquelle le peuple va se prononcer le 21 mai prochain. Si le sort du 1er volet est incertain, celui du second est quasiment réglé et ne devrait pas survivre à la session. Ce système incitatif de taxation en matière climatique et énergétique n'a reçu aucun soutien lors de son traitement en commission. Celle-ci a en effet décidé par 24 voix contre 0 de ne pas entrer en matière. Même sa membre, la Verte vaudoise Adèle Thorens Goumaz s'y est opposée.

Ce projet représenterait l'abolition intégrale du 1er volet, de tous les instruments mis en place jusqu'ici dans le cadre de cette première phase, critiqueAdèle Thorens Goumaz, ce qui est inacceptable yeux des Verts. En outre, le système à venir est très flou. «Nous ne voulons pas lâcher la proie pour l'ombre», estime-t-elle. Une bonne partie des parlementaires critiquent en outre le fait d'avoir davantage de taxes encore dans ce domaine.

Pour rappel, le projet du Conseil fédéral veut pouvoir introduire un système de taxes incitatives, soit des taxes sur les énergies non renouvelables et polluantes et dont les recettes seraient reversées à la population. Ce système remplacerait les actuelles subventions comme les soutiens à l'assainissement énergétique des bâtiments, les subventions aux énergies renouvelables ou encore la taxe sur le CO2 sur le mazout. (nxp)