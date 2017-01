«La vitamine D est indispensable pour les enfants jusqu'à 3 ans»

L'affaire fait les gros titres en France. On apprenait mardi qu'un nourrisson de dix jours était mort après l'ingestion d'une dose de vitamine D. Ce mercredi matin, la ministre française de la Santé Marisol Touraine annonçait la suspension de la commercialisation du médicament incriminé, l'Uvestérol D, dans le collimateur des experts depuis 10 ans déjà. La décision a été prise par l'Agence nationale de sécurité du médicament, «par mesure de précaution», a précisé la ministre, qui appelle les parents à ne plus administrer d'Uvestérol D à leurs enfants.

Pas d'Uvestérol D en Suisse



Et en Suisse? Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques, se veut rassurant. L'Uvestérol D n'est pas commercialisé chez nous, si sous son nom ni sous une autre appellation. Et aucune complication pulmonaire grave n'a été rapportée chez les nourrissons dans la base de données de pharmacovigilance helvétique. Si d'aventure des parents ont acheté de l'Uvestérol D en France, ils ne doivent plus l'administrer. «En Suisse, quatre préparations adaptées à l'utilisation chez le nourrisson sont autorisées. Il existe donc une alternative», souligne Swissmedic.

En gouttes, et pas à la pipette



La vitamine D n'est pas en cause, mais c'est son mode d'administration à l'enfant qui pose problème, explique le Dr Laetitia-Marie Petit, médecin adjoint au service de gastro-entérologie pédiatrique des HUG. La vitamine D est mélangée à un acide gras très visqueux. Et le risque existe, lorsqu'on l'administre par pipette comme c'est le cas pour l'Uvestérol D, que le liquide coule trop brutalement et fasse une fausse route dans les voies respiratoires chez les nourrissons de moins de 3 mois. «Avec la pipette, c'est le parent qui doit gérer ce qu'il met dans la bouche du bébé. C'est un problème qui a été identifié il y a dix ans déjà, explique la spécialiste. C'est pourquoi en Suisse, on prescrit de la vitamine D en goutte aux bébés.»

Indispensable jusqu'à trois ans



L'administration correcte de la vitamine D? En gouttes, donc, avec une cuillère de lait ou de purée, ou directement dans le biberon. Swissmedic recommande aussi la position semi-assise du nourrisson pendant la prise et quelques minutes après. Et pas question de renoncer à la précieuse vitamine, indispensable pour la création d'un bon capital osseux. «Nous recommandons la vitamine D jusqu'à trois ans. C'est un investissement pour l'avenir. En Suisse, il n'y a pas suffisamment de soleil pour une fabrication interne suffisante de vitamine D. Nous voyons même souvent des enfants carencés en vitamine D», rappelle Laetitia-Marie Petit.

(TDG)