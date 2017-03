La troupe d'honneur des US Marines à Avenches

Les amoureux de musique militaire peuvent se réjouir. The Commandant’s Own, l’orchestre de représentation du corps des marines, les fameuses troupes d’élite américaines, sera au programme du Tattoo d’Avenches pour son édition d’août-septembre 2017. «Dans les marching bands, c’est sans doute l’orchestre de plus haut statut que nous ayons pu obtenir à ce jour», se réjouit Michel Doleires, directeur du festival.

Les 75 musiciens, des militaires d’active, sont surtout connus aux Etats-Unis pour leurs apparitions lors des représentations nationales, telle que la cérémonie d’investiture présidentielle. C’est la première apparition en Europe de cette troupe, fondée en 1934 à Washington. «Nous avons eu une chance unique», estime le festival avenchois. (TDG)