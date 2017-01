La réforme fiscale des entreprises n’a pas encore convaincu

Cliquer pour ouvrir l'infographie

Ceux qui imaginaient que les votations fédérales du 12 février prochain étaient déjà pliées déchanteront sans doute à la lecture du premier sondage Tamedia, réalisé sur Internet les 2 et 3 janvier derniers. La troisième réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III), projet phare du Conseil fédéral pour adapter la fiscalité helvétique aux exigences internationales, ne passe pour l’heure pas la rampe. Une RIE III rejetée par 43% des sondés, tandis que 40% l’accepteraient. Mais les jeux sont loin d’être faits: 17% des personnes interrogées n’ont pas encore pris de décision.

La réforme, on le sait, a été attaquée en référendum par la gauche. Et les militants adhèrent très largement au mot d’ordre de leurs partis. Le non est massif tant au PS (62%) que chez les Verts (63%). C’est dans le camp bourgeois que les choses sont plus compliquées. La base libérale-radicale semble convaincue des bienfaits de la réforme (58% de oui, avec 11% d’indécis). Celle du PDC est plus chancelante: 47% des militants disent oui et 37% non. En revanche, à l’UDC, partisans et opposants font jeu égal, à 41% des deux côtés. Et 18% d’indécis! Même incertitude au PBD, qui dit oui à une courte majorité, et chez les Vert’libéraux où le non l’emporte de justesse.

La répartition linguistique est également intéressante: les Romands qui connaissent bien la réforme pour l’avoir discutée au niveau cantonal sont les plus favorables (49% de oui), devant les Tessinois (47%). En Suisse alémanique, en revanche, on reste très sceptique: le non l’emporte assez nettement, avec 45% d’opposants contre 37% d’avis favorables.

Il faut dire que deux arguments semblent peser contre la réforme: 37% des opposants estiment que ce sera aux citoyens de payer pour que les entreprises puissent faire de gros bénéfices. Et 24% se méfient des coûts de la réforme – et gardent en mémoire la RIE II, qui avait engendré des pertes fiscales très largement supérieures aux estimations! Dans le camp du oui, un argument écrase tous les autres: c’est la crainte de voir les grandes entreprises quitter la Suisse, si notre fiscalité n’était pas réaménagée.

Délicate naturalisation

Les jeux restent tout aussi ouverts en ce qui concerne la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération. Le oui affiche une très légère avance (50%, contre 48% de non). Autant dire rien, si l’on tient compte de la marge d’erreur. La réforme est d’autant plus sur le ballant qu’il s’agit d’une modification de la Constitution, et qu’une double majorité du peuple et des cantons sera nécessaire.

Là aussi, le Röstigraben est sensible: la Suisse alémanique (49% de non et 48% de oui) et le Tessin (48% de non et 46% de oui) sont plus sceptiques que la Suisse romande, où la réforme devrait clairement passer le cap: 58% des sondés disent oui, tandis que seuls 40% la rejettent. Le précédent projet de naturalisation facilitée, balayé à 56,8% en septembre 2004, avait déjà montré cette différence massive de sensibilité. Le projet avait été plébiscité en Suisse romande, à l’exception du Valais. Et tout aussi massivement rejeté en Suisse alémanique et au Tessin, à l’exception de Bâle-Ville.

Le projet polarise très fortement les votants. Sans surprise, il obtient une très claire majorité à gauche (85% de oui au PS, 86% de oui chez les Verts), ainsi que chez les Vert’libéraux (74% de oui). Le rejet est tout aussi net auprès de la base UDC: 86% des militants voteront non. C’est dire que la bataille se jouera au centre. Pour l’heure, la base PLR se montre assez convaincue (52% de oui, 44% de non). Les scores sont quasi identiques au PBD. En revanche, les militants PDC sont très partagés: 49% de oui, et 48% de non).

Feu vert pour FORTA

Le seul objet où les signaux sont clairement au vert, c’est FORTA, le fonds pour le financement du trafic routier. Même si 23% n’ont pas encore pris de décision, on voit mal comment ils pourraient renverser la tendance: 44% des sondés adhèrent au projet, tandis que 33% y sont défavorables. Doris Leuthard devrait donc commencer son année présidentielle par une belle victoire. (TDG)