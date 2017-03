La radio-TV suisse joue son existence au parlement

Les éditeurs privés licencient des journalistes. L ’Hebdo vient de rendre l’âme. Et Tamedia, auquel appartient ce journal, vient de dévoiler des chiffres publicitaires pour les publications papier en net recul. C’est dans ce contexte médiatique tendu que s’ouvre au parlement le grand débat sur l’avenir des radios-TV publiques du pays regroupées au sein de la SSR. Le Conseil des Etats se prononcera mercredi sur l’initiative populaire «No Billag» qui demande carrément une suppression de la redevance. Et la semaine prochaine, le Conseil national se penchera sur la mission et les moyens financiers du service public.

En Suisse alémanique, le débat fait rage depuis plusieurs mois. L’UDC, le PLR et les éditeurs privés accusent la SSR de prendre trop de place dans le paysage médiatique et d’asphyxier la concurrence privée. Ils lui reprochent de jouir d’une redevance confortable qui lui rapporte 1,3 milliard de francs annuel à quoi s’ajoutent 300 millions engrangés par la publicité. Ils trouvent cette rente de situation trop importante et freinent des quatre fers pour empêcher l’expansion de la SSR sur le Net. L’UDC vient d’ailleurs de hurler contre la nouvelle application publique «Together», un jeu lancé pour favoriser «le vivre ensemble».

Du côté de la SSR, on réplique que ce n’est pas en déshabillant Pierre qu’on habillera Paul. Les problèmes structurels de la presse avec la chute de la publicité ne seront pas résolus par un affaiblissement du service public. La SSR pointe du doigt «les vraies menaces», à savoir les géants d’Internet (Facebook, Google), qui siphonnent la pub suisse. Elle appelle les éditeurs à une grande collaboration public-privé. Et elle veut se développer sur Internet pour ne pas devenir obsolète. Voilà pourquoi elle se décuple sur les réseaux sociaux et lance des applications ou des formats d’infos novateurs comme «Nouvo» afin de toucher les jeunes.

La grogne alémanique

Faut-il y voir une banale querelle entre les tenants du privé et du public où chacun défend ses intérêts? Pas seulement. Car il y a un autre acteur qui a fortement soufflé sur les braises: le peuple suisse. C’était le 14 juin 2015. A la surprise générale, les citoyens ont accepté à la raclette (50,1%) le nouveau mode de perception de la redevance. Pour faire court, tout le monde y est peu ou prou obligatoirement assujetti. En Suisse alémanique, cet «impôt médiatique» a très mal passé. La majorité des cantons, dont Zurich et Berne, l’a refusé. La nouvelle redevance a été sauvée par les Romands.

Cette grogne alémanique s’est transformée en psychodrame quelques mois plus tard. La SSR annonce tout à trac la création d’une régie publicitaire commune (Admeira) avec Swisscom et… Ringier, soit un des plus grands éditeurs privés. Chez les autres éditeurs, ce pacte scellé dans l’ombre est vécu comme une trahison. La SSR réussit un joli coup en divisant les privés mais elle attise les critiques à son égard notamment sur la notion de distorsion de concurrence en raison de l’argent de la redevance.

«Si elle passe, notre existence s’arrête. On éteint la lumière, on ferme la porte et on s’en va»

Mercredi au Conseil des Etats, l’argent de la redevance sera justement au cœur des débats avec l’examen de l’initiative populaire «No Billag», lancée par des militants de droite UDC et PLR. Le texte va-t-il ébranler les sénateurs? Absolument pas. De l’UDC au PS, pratiquement tout le monde trouve l’initiative trop extrême. «Si elle passe, notre existence s’arrête», nous déclarait Gilles Marchand, le patron désigné de la SSR lors d’une interview. «On éteint la lumière, on ferme la porte et on s’en va.»

Regagner le coeur du public

Chat échaudé craint l’eau froide, la SSR ne prend cependant pas à la légère une initiative qui signe son arrêt de mort. Elle a lancé une contre-offensive en Suisse alémanique pour regagner le cœur d’un large public. Cela s’est traduit notamment par des émissions spéciales où le public était invité à formuler ses critiques à l’égard des programmes. On y voyait notamment le directeur de la TV alémanique, flanqué d’une brochette de présentateurs vedettes de la chaîne, répondre en direct point par point aux interrogations des téléspectateurs.

L’exercice inédit a permis à la SSR de réaffirmer pourquoi le divertissement et le sport, autant que l’information, étaient au cœur de sa mission. Une question qu’abordera le National dans 10 jours. L’UDC et le PLR entendent bien redéfinir l’enveloppe financière et le périmètre de la SSR. Certains ne voient pas pourquoi le service public finance à grands frais des émissions type The Voice ou des matches de la Ligue européenne des champions. La gauche et le PDC riposteront que la SSR doit contenter tous les publics et qu’il est hors de question d’en faire une télévision de niche.

Pression de l'UDC

A la veille du débat, le groupe parlementaire UDC fait monter la pression. Il demande une diminution de moitié de la redevance qui se monte actuellement à 460 francs. S’il n’obtient pas gain de cause, il menace de soutenir l’initiative «No Billag». Ce serait un remake de la votation sur le nouveau système de redevance où l’UDC était déjà dans le camp des opposants.

Indépendamment du montant de la redevance (nos interviews en page 3), d’autres questions seront abordées par le National. Comme celle d’obliger la SSR à mettre gratuitement son contenu propre à disposition des privés. On se penchera aussi sur les 7 chaînes de TV et les 17 programmes de radios de la SSR. Toutes sont-elles vraiment indispensables ou peut-on en supprimer quelques-unes? Et aussi, qui doit être le chef suprême? Une majorité en commission estime que le parlement, et non le Conseil fédéral, devrait définir la convention cadre de la SSR. Le Conseil de la presse a réagi vivement: il y voit une atteint à l’indépendance des journalistes et une politisation de la SSR. (TDG)